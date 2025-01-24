О победе, любви и смысле жизни: что постила в Instagram погибшая в ДТП Анна Жук

Она была светлым человеком, любила жизнь и верила в победу

В пятницу, 24 января, на трассе Харьков-Киев произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла блогер Анна Жук, более известная как Аннет. В автомобиле вместе с ней находились супруг и старший сын.

Сразу после гибели девушки, ее Instagram-аккаунт закрыли, однако фанаты сохранили публикации на фан-страничке.

Однажды Аня спросила, как будут праздновать День Победы ее подписчики. Сегодня, уже после ее гибели, некоторые фанаты продолжают отвечать на этот вопрос. Так, в комментариях кто-то написал: "Поеду на могилы бабушки и дедушки в Луганск".

Однако большинство пишет слова скорби. Кто-то сожалеет, что Аннет не дождалась желанной победы, другой комментатор считает, что она доехала до нее.

Аня также написала:

"Жизнь летит и очень многое меняется. Вокруг нас меняются страны, города, события, люди… Те кто сегодня рядом, кого мы любим и очень ценим… Завтра могут оказаться уже не с нами… Поэтому не забывайте выражать свои чувства и говорить о них. Вот прямо сегодня! Прямо сейчас, скажите тёплые и приятные слова своим любимым.

Позвоните, напишите. Родителям, детям, друзьям, вторым половинкам! Всем, кого любите. Обязательно. А можете отметить их прям в этом посте и пусть они улыбнутся.

Всем добра и взаимности! Наполняйте своё сердце любовью!"

Еще несколько лет назад Аня процитировала в своем Instagram трогательные слова из произведения Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет":

"Люди мучаются поиском предназначения. Почему мучаются? А потому что думают, что рождены для огромного дела, которое никак не появится.

На самом деле мы рождены для маленьких добрых дел, после которых приходим домой и сладко засыпаем (вот в чем причина бессонницы – недостаток добрых дел!).

Улыбнуться встречному, сделать комплимент кассиру, уступить место в метро, накормить бездомную кошку… Твори, не бойся.

Жизнь порой ветрена и морозна, но все равно очень тепла".

Напомним, в результате столкновения "Лексуса" с грузовиком, Анна Жук погибла на месте, а ее муж и сын были прооперированы. Водитель фуры не пострадал.