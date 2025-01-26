Із загиблою в ДТП блогеркою Анею Жук попрощалися у Харкові. На похороні був і її чоловік (фото, відео)

Попрощатися з дівчиною прийшла велика кількість людей

У Харкові відбулося прощання з блогеркою Ганною Жук, яка загинула в автокатастрофі. На церемонії прощання були присутні рідні, друзі та знайомі.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Наголошується, що церемонія прощання з дівчиною відбулася у неділю, 26 січня.

На кадрах також помітили чоловіка загиблої блогерки — 24-річного Володимира Белевцова, який у день трагедії був за кермом автомобіля. Він стоїть у картатій сорочці та з гіпсом на руці.

Що відомо про аварію

ДТП сталося 24 січня на трасі Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області, неподалік села Засулля біля Лубен.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Lexus був 24-річний чоловік. Автомобіль на великій швидкості врізався у вантажівку, яка була припаркована за межами проїжджої частини.

Внаслідок аварії 39-річна жінка, яка була пасажиркою Lexus, загинула на місці через отримані травми. Водій вантажівки (41 рік), водій Lexus та 8-річний пасажир позашляховика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про чоловіка загиблої блогерки Ганни Жук і чим він займався.