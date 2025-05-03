Как загореть не выходя из дома: курьез в Одессе попал на видео
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Мужчина в Одессе совместил загорание с экстримом
После завершения апрельских холодов, первые дни мая принесли в Украину теплую солнечную погоду, которая хорошо подходит, чтобы позагорать. Ну а те, кто не хотят выходить из дома, уже начали придумывать способы насладиться солнцем из окна.
Например, мужчина в Одессе решил позагорать прямо из окна многоэтажки. По всей видимости, у него есть определенная любовь к экстремальному времяпровождению, поскольку даже сеанс релаксации он смог превратить в умопомрачительное приключение, от которого у людей со страхом высоты застынет кровь в жилах.
Как видно на кадрах обнародованных telegram-каналом Одесса Info, мужчина решил получить солнечную ванну свесившись из подоконника на десятом этаже. Отмечается, что кадры были сняты в ЖК Акрополь на Фонтанской дороге.
История конечно вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Например, почему загорать пришлось в столь экзотический способ и стоило ли теплое солнышко такого риска?
Как сообщалось ранее, хотя май начался с теплой погоды, однако вскоре картину испортят затяжные дожди с грозами. При этом синоптики не ожидают существенных падений температур.