Как загореть не выходя из дома: курьез в Одессе попал на видео

Мужчина в Одессе совместил загорание с экстримом

После завершения апрельских холодов, первые дни мая принесли в Украину теплую солнечную погоду, которая хорошо подходит, чтобы позагорать. Ну а те, кто не хотят выходить из дома, уже начали придумывать способы насладиться солнцем из окна.

Например, мужчина в Одессе решил позагорать прямо из окна многоэтажки. По всей видимости, у него есть определенная любовь к экстремальному времяпровождению, поскольку даже сеанс релаксации он смог превратить в умопомрачительное приключение, от которого у людей со страхом высоты застынет кровь в жилах.

Как видно на кадрах обнародованных telegram-каналом Одесса Info, мужчина решил получить солнечную ванну свесившись из подоконника на десятом этаже. Отмечается, что кадры были сняты в ЖК Акрополь на Фонтанской дороге.

История конечно вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Например, почему загорать пришлось в столь экзотический способ и стоило ли теплое солнышко такого риска?

Как сообщалось ранее, хотя май начался с теплой погоды, однако вскоре картину испортят затяжные дожди с грозами. При этом синоптики не ожидают существенных падений температур.