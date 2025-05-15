"Они платят за коммуналку?": в Харькове заметили элитную кормушку для птиц (видео)

Особой роскоши такому поместью для пернатых придают окна

В Харькове заметили необычный домик для птиц. Горожане даже прозвали его "элитным", ведь он имеет несколько комнат, а над дизайном такого жилища явно очень старались.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из харьковских пабликов в Telegram. Автор ролика отметил, что сказочная кормушка для птиц расположена в парке Саржин Яр.

Птичий домик состоит из двух частей и выполнен из деревянных трубочек. Особой роскоши такому поместью для пернатых придают окна, ведь рамы в них сделаны из детских игрушек. Это делает дом еще красочнее и необычнее.

Голубая крыша также привлекает внимание, так же как и круглые окна прямо под ней. А между двумя частями дома установлена кормушка, над которой автор домика также потрудился, сделав ее в форме цветка.

В комнаты ведут деревянные лестницы, чтобы птицам было удобно туда забираться.

В сети оценили, что человек, который создал этот шедевр, действительно постаралася. Некоторые даже подшутили — "не платят ли птицы коммуналку за такое роскошное жилье?".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что наглые утки наводят шорох в одном из украинских городов.