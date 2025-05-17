Коляска по-советски: в Харькове представили уникальный лот для детей эпохи СССР

Несмотря на свой почтенный возраст, товар ни разу не использовался и сохранился с оригинальными документами

Во времена СССР детские вещи создавались с особым вниманием к качеству и долговечности. Сейчас в Харькове можно приобрести детскую коляску 1991 года выпуска, изготовленную в Беларуси.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Продавец подчеркнул, что это антикварная, но новая вещь.

Каркас тележки — металлический и, вероятно, хромированный, что придает ему эффектный блеск и подчеркивает ретро-стиль. Сидения и капюшон сшиты из полотна в оранжево-красных оттенках с белыми полосами — цветовая гамма свойственна изделиям советского периода.

Конструкция его максимально проста и практична: собирается в считанные секунды, имеет 4 небольших колеса с белыми ободами и темными шинами, а металлические ручки оснащены удобными резиново-пластиковыми накладками. Под сиденьем расположена металлическая корзина для перевозки вещей, что делает коляску удобной в дороге.

Несмотря на свой почтенный возраст, товар ни разу не использовался и сохранился с оригинальными документами.

Харьковчанин, выставивший лот, готов организовать доставку по Украине и даже в Польшу. Цена — 999 гривен. Такой экземпляр обязательно заинтересует коллекционеров советского быта, дизайнеров фотозон в стиле ретро и всех, кто ценит уникальные антикварные находки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выставили на продажу бриллиантовые серьги, пользовавшиеся огромной популярностью в советское время. Их стоимость сейчас равняется цене современного флагманского смартфона от топовых брендов.