Візочок по-радянськи: у Харкові представили унікальний лот для дітей епохи СРСР

Попри свій поважний вік, товар жодного разу не був у використанні та зберігся з оригінальними документами

У часи СРСР дитячі речі створювалися з особливою увагою до якості та довговічності. Нині в Харкові можна придбати дитячий візочок 1991 року випуску, виготовлений у Білорусі.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Продавець підкреслив, що це антикварна, але нова річ.

Каркас візочка — металевий і, ймовірно, хромований, що надає йому ефектного блиску та підкреслює його ретро-стиль. Сидіння та капюшон пошиті з полотна в помаранчево‑червоних відтінках із білими смугами — колірна гамма властива виробам радянського періоду.

Конструкція його максимально проста й практична: складається за лічені секунди, має 4 невеликі колеса з білими ободами й темними шинами, а металеві ручки оснащені зручними гумово‑пластиковими накладками. Під сидінням розташована металева корзина для перевезення речей, що робить коляску зручною в дорозі.

Попри свій поважний вік, товар жодного разу не був у використанні та зберігся з оригінальними документами.

Харків’янин, який виставив лот, готовий організувати доставку по Україні та навіть до Польщі. Ціна — 999 гривень. Такий екземпляр неодмінно зацікавить колекціонерів радянського побуту, дизайнерів фотозон у стилі ретро та всіх, хто цінує унікальні антикварні знахідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виставили на продаж діамантові сережки, які користувалися величезною популярністю за радянських часів. Їхня вартість нині дорівнює ціні сучасного флагманського смартфона від топових брендів.