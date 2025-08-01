Старинные катакомбы неожиданно обнаружили в центре Харькова (фото и видео)

Специалисты изучают архивные материалы, которые могут помочь установить происхождение обнаруженных катакомб

На территории сквера "Стрелка", в Харькове, обнаружили старинные подземные ходы. Их наличие зафиксировали в результате оползня, произошедшего во время ликвидации последствий урагана.

После обвала коммунальные службы оперативно приступили к расчистке участка, чтобы обеспечить доступ специалистам к только что открытой подземной локации. Харьковский городской совет сообщил, что контролирует ситуацию и рассматривает возможные сценарии дальнейшего использования обнаруженных объектов.

В Харькове случайно обнаружили подземные ходы В Харькове случайно обнаружили подземные ходы В Харькове случайно обнаружили подземные ходы В Харькове случайно обнаружили подземные ходы

По предварительным оценкам, сдвиг был спровоцирован, в частности, вибрацией от работы тяжелой спецтехники.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил историческое значение этой находки и призвал специалистов к совместной работе. Он подчеркнул, что о сроках говорить рано, ведь речь идет о культурном наследии, которое требует тщательного изучения. Сейчас на месте работают историки и краеведы.

По словам чиновника, специалисты прорабатывают архивные документы, которые могут пролить свет на происхождение катакомб. Пока нет точной информации об их назначении. Среди гипотез – старинный водопровод или остатки Рыбного рынка, функционировавший в прошлых веках.

"Мы поднимем архивные документы и потом будем знать, что это было. И сделаем так, чтобы это была наша история, и люди могли видеть ее своими глазами", — сказал Терехов.

Что именно стало причиной сдвига, пока окончательно неизвестно. Мэр напомнил, что недавно Харьков подвергся сильному урагану, а из-за регулярных обстрелов и повышенной сейсмической активности почва — в зоне риска. Во время реконструкционного процесса на спуске произошла осадка, и специалисты работают над укреплением этого участка.

Работы по очистке и исследованию подземелья будут продолжаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2022 года на киевском Подоле обнаружили систему пещер, о которых ранее было известно только местным жителям. Проведенное археологическое исследование позволило предполагать, что эти подземелья имеют искусственное происхождение и датируются периодом Средневековья.