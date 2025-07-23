Таинственные подземные ходы и секретные комнаты: что известно о соборе в сердце Львова (фото)

Интерьер поражает скульптурной резьбой, изящными часовнями и глубокими криптами, где похоронены многие представители знати

В самом сердце Львова возвышается архитектурная жемчужина – Доминиканский костел Божьего Тела и монастырский комплекс. Построенный в стиле позднего барокко в середине XVIII века, он не только сохранил духовную атмосферу веков, но и претерпел немало трансформаций.

Сегодня это не просто место молитвы – это пространство, где сливаются история, религия, культура и искусство. "Телеграф" рассказывает в деталях об этом соборе.

Чем известен костел

Первые упоминания о доминиканцах во Львове датируются 1270 годом, когда они прибыли вместе с венгерской княжеской Констанцией, дружиной князя Льва Даниловича. Вероятно, в то время у ордена еще не было постоянного места — монахи арендовали дома и проводили службы в других храмах. Лишь после вхождения Львова в состав Польского королевства и утверждения магдебургского права, доминиканцам удалось основать собственный монастырь в пределах городских стен.

Доминиканский собор ночью

По мнению историков, на месте нынешнего храма когда-то могли стоять княжеский дворец или православная церковь Петра и Павла. Впоследствии здесь построили готический костел, просуществовавший до XVIII века. После разрушений и пожаров его демонтировали, а новое здание построили уже в барочном стиле. Архитектором стал Ян де Витте, генерал артиллерии, оставивший значительный след в архитектурном наследии Львова.

Доминиканский собор

Строительство собора и его особенности

Строительство нового храма началось в 1749 году. Его финансировали выдающиеся деятели того времени, в частности, гетман Юзеф Потоцкий и каневский староста Николай Василий Потоцкий. Центральной доминантой стал овальный неф с эллиптическим куполом, украшенным надписью на латыни: "Soli Deo honor et gloria" — "Единому Богу честь и слава".

Доминиканский собор

Интерьер поражает скульптурной резьбой, изящными часовнями и глубокими криптами, где похоронены многие представители знати: Потоцкие, Дедушицкие, Сенявские, Влодки. Часть надгробий, выполненных в стиле маньеризма, сохранились по сей день. Уникальные скульптуры Себастьяна Фессингера и декоративные элементы интерьера создают атмосферу монументальной духовности.

Доминиканский собор внутри

В XVIII веке монастырь активно развивался: монахи владели более десяти сел, занимались просвещением и пастырством. В 1818 году при обители открыли школу с немецким языком обучения – сегодня это львовская школа №8, среди выпускников которой – Маркиян Шашкевич и Станислав Лем.

В ХХ веке монастырь претерпел кардинальные изменения: после Второй мировой войны доминиканцы покинули Львов, а храм частично превратили в склад. В 1972 году здесь открылся Музей религии и атеизма – один из двух во всем СССР. С 1990-х костел был передан УГКЦ, которая основала в нем Церковь Пресвятой Евхаристии.

Мистические загадки вокруг здания

Среди мистических элементов — надгробие графини Дунин-Борковской из белого мрамора, на котором изображен посланник смерти, ведущий душу в потусторонний мир, и скрытые символы ордена на фасаде, которые не сразу заметны невнимательным взглядом.

Надгробие графини Дунин-Борковской

В подземелье скульптура Гальшки Острожской, которую заставили провести жизнь в изоляции. По легенде, ее душа до сих пор не нашла покоя.

Над боковым входом в храм – эмблема ордена доминиканцев. Увидеть ее можно только под определенным углом.

Доминиканский собор

В XV веке в стенах Доминиканского костела скрывалась одна из самых загадочных фигур своего времени — Гальшка Острожская, богатая наследница и первая красавица Польши. После принудительного брака с фаворитом короля Лукашем Гурком она убежала и нашла убежище в монастыре.

Гальшка Острожская и Лукаш Гурк

Однако "невеста" начала настоящую осаду святыни — храм обстреливали, вокруг стояли войска, а торговля во Львове остановилась. Лишь вмешательство короля заставило монахов сдаться: им отрезали воду. Гальшка была вынуждена покинуть храм, но никогда не простила и не передала мужу ни копейки наследства. Именно из этих средств впоследствии возникла Острожская академия.

Сегодня в подземельях храма можно увидеть восковую фигуру Гальшки – молчаливое напоминание о ее трагической судьбе.

Кроме того, здесь сохранились крипты с захоронениями монахов и шляхты, обломки фресок, керамика и даже древние гробы. Особое впечатление производит келья отшельника — место, где монах, по легенде, провел годы в полном одиночестве и молитве.

Подземелье в Доминиканском соборе

Поговаривают, что во время возведения собора строители наткнулись на подземный проход, ведущий в загадочную комнату с древними рукописями и артефактами, связанными с орденом доминиканцев.

Где найти Доминиканский собор

Расположен величественный собор во Львове, на Музейной площади, 1.

Это место объединяет глубину истории и архитектурную красоту. Обязательно посетите сюда, если хотите почувствовать атмосферу старого Львова.

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