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Был похоронен под советским бетоном: на Подоле археологи нашли древний кувшин (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Обнаруженный древний кувшин
Обнаруженный древний кувшин. Фото Коллаж, "Телеграф"

Подземные слои под домом на Боричевом токе могут скрывать гораздо больше, чем просто старинный кувшин

Киевские археологи обнаружили неожиданную находку во время исследований исторического дома на Боричевом токе, 20/4. Под советским бетонным полом, который только неделю назад разбили отбойными молотками, обнаружили почти целый кувшин и обломки еще двух старинных сосудов.

Находка особенно символична, ведь была обнаружена на одной из древнейших улиц Киева, где в 10-17 вв. проживали преимущественно ремесленники. Об этом рассказали в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Сам Боричев Тик упоминается на планах Киева XVII-XVIII веков и испытал многочисленные исторические потрясения.

Найденный кувшин. Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев"
Найденный кувшин. Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев"

Дом с богатой историей

Здание, построенное в 1831 году для причта церкви Николая Доброго, является одним из немногих сохранившихся мещанских деревянных домов начала XIX века в Киеве. Это придает ему особую уникальность среди архитектурных памятников столицы.

Боричев Тик — одна из самых древних улиц Киева, на которой в 10-17 вв. проживали преимущественно ремесленники. После пожара 1811 г. ее упорядочили и проложили новый отрезок от переулка Покровского до улицы Флоровской.

Дом на Боричевом токе Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев"

Сама церковь Николая Доброго имела особое значение для киевского Подола. В интерьере значительную художественную ценность составлял классицистический иконостас, а сохранена только колокольня, построенная в 1716 году на Подоле. В первом ее ярусе функционировала церковно-приходская школа, а во втором – теплая церковь Симона Столпника.

Интересно, что в 1990-х годах в упомянутом доме работал Музей пчеловодства, подчеркивающий его культурное значение не только как религиозного, но и как образовательного центра.

Дом на Боричевом токе Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев"

Современная реставрация с учетом археологии

В настоящее время здание готовят к масштабной реставрации под руководством компании VIHAREV Architects&Engineers и Николая Вихарева. Перед началом работ была проведена фотограммметрическая и геодезическая съемка, что позволит создать цифровую копию памятника и точные обмерные чертежи для воспроизведения архитектурных деталей.

Раскопки. Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев"

Археологические сокровища под ногами

Находка кувшина — это не случайность. Археологический слой под домом достигает глубины 10-12 метров, что характерно для территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

Обнаруженный кувшин – это не просто предмет быта, а важный фрагмент истории, помогающий реконструировать жизнь жителей Киева XIX века и более ранних периодов. Вероятно, он принадлежал кому-то из местных мастеров или служителей церкви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве археологи обнаружили еще одни пещеры. Эти подземелья очень напоминают подземные города и хранилища Каппадокии в Турции.

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