В одном из городов Украины вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

В Днепре со следующего года устанавливаются новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода

В Днепре с 1 января 2026 года начнут действовать новые тарифы на воду. Городские власти увеличили цены на централизованное водоснабжение и водоотвод, но лишь для части абонентов.

Об этом говорится в решении Днепровского городского совета. Новые тарифы позволят сэкономить абонентам, получающим услуги от Приднепровской ТЭС.

Согласно документу, тарифы на водоснабжение будут составлять 28,68 грн за кубометр, а за водоотвод — 16,78 грн за кубометр. Цена указана уже с учетом НДС.

Решение городского совета Днепра

В то же время сейчас в Днепре действуют следующие тарифы на услугу централизованного водоснабжения – 16,94 грн за кубометр. Тариф на услугу по централизованного водоотвода – 13,46 грн за кубометр. Таким образом, разница в стоимости водоснабжения составляет 11,74 грн за кубометр. А водоотвода — 3,32 грн за кубометр.

Действующие тарифы в Днепре

Какие сейчас тарифы Приднепровской ТЕС

С 1 января 2025 года КП "Днепропроводоканал" установило для Приднепровской ТЭС тарифы на водоснабжение — 31,38 грн за кубометр. Стоимость водоотвода — 20,63 грн за кубометр.

Таким образом, новые тарифы будут ниже уже установленных. Водоснабжение подешевеет на 2,7 грн за кубометр, а водоотвод – на 3,85 грн за кубометр.

Тарифы Днепроводоканал

Новые тарифы на коммунальные услуги от Приднепровской ТЭС устанавливаются с начала следующего года. Поскольку оба тарифа уже учитывают НДС, дополнительных начислений не будет.

