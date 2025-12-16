Россия не может прекратить качать нефть даже себе в убыток: эксперт объяснил, почему

Снижение цен, санкции и изношенные месторождения загнали эту отрасль в жесткие рамки

Несмотря на падение мировых цен и рост убытков, Россия вынуждена продолжать добычу нефти, так как остановка скважин может привести к необратимым потерям и еще более тяжелым последствиям для экономики. Таким образом, отказ от экспорта для России даже опаснее, нежели продажа сырья себе в минус.

Что нужно знать:

У добычи нефти в России существуют операционная, полная и фискальная границы рентабельности

Остановка скважин может привести к необратимой потере добычи

Санкционное давление бьет по самым уязвимым точкам нефтяной отрасли РФ — цене, логистике и долгосрочной устойчивости добычи

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус. По его словам, Он пояснил, что существует сразу несколько уровней, при которых добыча нефти в РФ теряет экономический смысл:

Операционная (техническая) граница – когда цена падает ниже переменных затрат и компаниям невыгодно даже поддерживать добычу. Для России это примерно 30-35 долларов за баррель для лучших месторождений и 40-50 долларов для худших.

Полная себестоимость (с капитальными затратами, поддержкой давления, инфраструктурой) – в среднем 40–55 долларов за баррель, но также разная.

Фискальная граница (когда государство начинает терять доходы) – для российского бюджета цена бездефицитности оценивается на уровне 70–80 долларов за баррель. Ведь в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрена цена $69,70.

Сколько стоит добыча барреля по сравнению с Саудовской Аравией?

Эксперт говорит, что стоимость добычи нефти в России значительно выше.

Дело в том, что в Саудовской Аравии операционные затраты составляют всего 4–7 долларов за баррель, а полная себестоимость — 8–15 долларов. Это объясняется наличием крупных, относительно молодых и легкодоступных месторождений.

Разница между месторождениями в России

Основу российской добычи составляет Западная Сибирь, где большинство месторождений открыты еще в 1970–1980-х годах. Уровень их истощенности — 60-80%. То есть, нужны дорогостоящие методы поддержания давления.

Более новые месторождения — в Арктике (тяжелая нефть). Имеют себестоимость 60–90 долларов за баррель. Без западных технологий многие из них сегодня заморожены.

Отдельно выделяется Сахалин: там относительно новые месторождения. Однако есть нюансы — морская добыча и сложная логистика. Себестоимость на уровне 35–45 долларов за баррель. При этом сохраняется зависимость от иностранного оборудования и сервисов.

Почему Россия все равно продолжает продавать нефть

Дело в том, что остановка скважин часто приводит к необратимой потере добычи.

Здесь нет аналогии с краном на АЗС: закрыл – бензин не течет, но его доступность остается. Консервация приводит к сложным физическим процессам, делающим расконсервацию негарантированной сказал собеседник.

Он добавил, что даже малорентабельная продажа приносит живую валюту. То есть государство переводит потери на компании из-за налогов и ручного регулирования. А альтернатива – еще более глубокий бюджетный коллапс. Но цена этого – падение инвестиций, деградация месторождений и будущее сокращение добычи.

Текущая ситуация показывает эффективность санкционного давления именно в наиболее уязвимых для России точках — цене нефти, логистике и долгосрочной устойчивости нефтяной отрасли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на российскую нефть Urals сейчас находятся на самом низком уровне с начала полномасштабной войны.