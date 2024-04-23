"Случился такой себе естественный отбор": Миша Крупин об артистах-беглецах, а также о сольном проекте, атаке ботов и концерте по рации для военных (фото/видео)

Миша Крупин представил сольный трек и заинтриговал новыми сольными работами

Популярный исполнитель Миша Крупин, известный украинцам как солист группы "Коррупция", запустил сольный проект. На днях артист представил сольный трек "Пароль", который был написан после одной из поездок к военным, и который тут же атаковали боты.

О новом сольном треке и клипе, выступлениях перед военными, заработках во время войны и о бежавших из Украины артистах, Миша Крупин рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Новый клип и новый Миша Крупин. О чем ваша сольная песня "Пароль"? И не слишком ли она танцевальная и зажигательная, как для военного времени?

Не слишком. Не существует канонов "избыточности". Подобные ограничения существуют, вероятно, только в тоталитарных государствах. У нас свободная страна, и даже во время войны люди - военные, гражданские — танцуют. Поэтому не может быть слишком много ритма в темпе, эмоциях и т.д.

В своих соцсетях вы рассказывали, что произошла атака ботов на ваш клип "Пароль". Расскажите об этом подробнее.

Да, я в сторис говорил, что клип в теневом бане. Мы столкнулись с тем, что в YouTube в поиске его невозможно найти, только по прямой ссылке на мой официальный канал. Очевидно, это такой заказ. Какие-то анонимные "поклонники" проплатили атаку ботов. Кто это сделал – мы рано или поздно узнаем. Я считаю, что искусство нельзя банить и запрещать в такое время. У меня уже запланировано много работ. Мои люди рядом со мной, поэтому все это мелкие нюансы, встречающиеся на большом пути.

Вы много выступаете перед украинскими военными, занимаетесь волонтерством. Но для вас это бесплатные выступления. Как зарабатываете во время войны? Есть ли сейчас, например, запрос на корпоративы?

Иногда бывают корпоративы, немного выравнивающие ситуацию, однако концертов меньше, чем было до полномасштабного вторжения. Часть прибыли с концертов идет на помощь армии — автомобили, амуницию. Уже скоро будут новые концерты Миши Крупина — следите за анонсами.

А как вам выступать перед военными?

Для меня главное, чтобы им было весело. Чтобы они немного отдохнули. Это и есть моя основная миссия сегодня.

Позволю себе предположить, что у вас была или даже сейчас есть возможность уехать из Украины. Почему остаетесь здесь?

Я хочу строить нашу украинскую культуру, влиять на нее. Чувствую в себе определенную силу. И не могу просто взять и все бросить. Как я поеду, когда имею здесь, в Украине, друзей-военных, друзей-волонтеров? Даже не представляю себе, чтобы я жил в какой-то другой стране и боялся приехать на Родину из-за того, что здесь мобилизация.

Миша Крупин представил сольный клип

Осуждаете ли вы украинских артистов-мужчин, выехавших из Украины? Что думаете, например, о Потапе, Олеге Виннике, Владе Яме?

Я осуждаю прежде всего россиян. А эти люди… Произошел естественный отбор. Тот, кто здесь не нужен — уехал. Да, эти артисты боятся за свою жизнь, все это вроде бы можно понять. Но и военным тоже страшно, а они должны защищать свою страну! И мне страшно — не буду говорить, что я такой храбрый. Но при этом я остаюсь здесь. Кстати, мне очень не нравится, когда где-то из-за границы дают советы, как нам здесь нужно жить.

И вы тоже ездите к военным и выступаете максимально близко к "нулю"?

Еду туда, куда меня приглашают и допускают. Безусловно, в окопы, в пехоту, меня никто не допустит. Но было такое, что для ребят, находившихся в окопах, я давал концерты прямо по рации. Это было на Херсонском направлении.

С началом полномасштабной войны вы стремительно украинизировались, в конце концов, как и ваше творчество. Есть ли в планах перевести на украинский язык самые известные хиты группы "Коррупция"?

Несколько основных песен, которые я написал, уже переведены на украинский. Ну а все работы адаптировать пока не планирую. Может случиться, что я переведу еще некоторые песни, потому что люди очень хотят их слышать на концертах. Это действительно очень важно, когда ты поешь людям то, что они хотят услышать. Понимаю, что могу отказать, но это было бы неправильно по отношению к поклонникам. Думаю, еще несколько своих известных синглов мы адаптируем на украинском языке, но это будут уже новые работы. Потому что у меня все равно не выходит просто переводить, а пишется трек по мотивам старой песни.

После скандального выступления в Одессе, когда вы вышли на сцену в нетрезвом состоянии, в ваших извинениях прозвучал намек на паузу в музыкальной деятельности. Там же вы пообещали своим поклонникам, что подобное больше не повторится.

Такая пауза произошла, но она длилась всего месяц. После этого мы выпустили небольшой альбом "Коррупции". А теперь я занимаюсь только своим сольным проектом, как Миша Крупин. Все. Теперь только как Миша Крупин.

Вы работаете в разных жанрах и каждый раз открываетесь по-новому. Каким будет ваш сольный проект?

Все мои песни разнообразны и раскрывают меня как автора и исполнителя. Я экспериментирую с жанрами, и такой подход дает мне энергию, силу. Мы уже можем это увидеть в сингле "Пароль". Мне есть чем удивить своего слушателя!

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