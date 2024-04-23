"Стався такий собі природний відбір": Міша Крупін про артистів-втікачів, а також про сольний проект, атаку ботів і концерт по рації для військових (фото/відео)

Міша Крупін представив сольний трек і заінтригував новими сольними роботами

Популярний виконавець Міша Крупін, який відомий українцям як соліст гурту "Корупція", запустив сольний проект. Днями артист презентував сольний трек "Пароль", який був написаний після однієї з поїздок до військових, і який тут же атакували боти.

Про новий сольний трек і кліп, виступи перед військовими, заробітки під час війни і про колег-артистів, які втекли з України, Міша Крупін розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Новий кліп і новий Міша Крупін. Про що ваша сольна пісня "Пароль"? Чи не занадто вона танцювальна і запальна, як для воєнного часу?

Не занадто. Не існує канонів "надмірності". Подібні обмеження існують, мабуть, тільки в тоталітарних державах. У нас вільна країна, і навіть під час війни люди — військові, цивільні — танцюють. Тому не може бути занадто ритму у темпі, емоціях, тощо.

У своїх соцмережах ви розповідали, що сталася атака ботів на ваш кліп "Пароль". Розкажіть про це детальніше.

Так, я у сторіс розповідав, що кліп у тіньовому бані. Ми зіткнулися з тим, що в YouTube через пошук його неможливо знайти, тільки за прямим посиланням на мій офіційний канал. Вочевидь, це таке замовлення. Якісь анонімні "шанувальники" проплатили атаку ботів. Хто це зробив — ми рано чи пізно дізнаємося. Я вважаю, що мистецтво не можна банити та забороняти у такий час. У мене заплановано вже багато робіт. Мої люди поруч зі мною, тому все це дрібні нюанси, що трапляються на великому шляху.

Ви багато виступаєте перед українськими військовими, займаєтеся волонтерством. Але для вас це безоплатні виступи. Як заробляєте під час війни? Чи є зараз, приміром, запит на корпоративи?

Іноді бувають корпоративи, які трохи вирівнюють ситуацію, однак концертів менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Частина прибутку з концертів йде на допомогу армії — автівки, амуніцію. Уже незабаром будуть нові концерти Міши Крупіна — слідкуйте за анонсами.

А як вам виступати перед військовими?

Для мене головне, щоб їм було весело. Щоб вони трохи відпочили. Це і є моя основна місія на сьогодні.

Дозволю собі припустити, що у вас була чи навіть зараз є можливість виїхати з України. Чому залишаєтеся тут?

Я хочу будувати нашу українську культуру, впливати на неї. Відчуваю в собі певну силу. І не можу просто взяти й усе кинути. Як я поїду, коли маю тут, в Україні, друзів-військових, друзів-волонтерів? Навіть не уявляю собі, щоб я б жив у якійсь іншій країні й боявся приїхати на Батьківщину через те, що тут мобілізація.

Міша Крупін презентував сольний кліп

Чи засуджуєте ви українських артистів-чоловіків, які виїхали з України? Що думаєте, приміром, про Потапа, Олега Винника, Влада Яму?

Я засуджую перш за все росіян. А ці люди… Стався такий собі природний відбір. Той, хто тут не потрібен — виїхав. Так, ці артисти бояться за своє життя, все це начебто можна зрозуміти. Але військовим теж страшно, а вони мають боронити свою країну! І мені страшно — не буду говорити, що я такий хоробрий. Та при цьому я лишаюся тут. До речі, мені дуже не подобається, коли десь з-за кордону дають поради, як нам тут потрібно жити.

І ви теж їздите до військових і виступаєте максимально близько до "нуля"?

Їду туди, куди мене запрошують і допускають. Безумовно, в окопи, до піхоти, мене ніхто не допустить. Але було таке, що для хлопців, які перебували в окопах, я давав концерти просто по рації. Це було на Херсонському напрямку.

З початком повномасштабної війни ви стрімко українізувалися, зрештою, як і ваша творчість. Чи є в планах перекласти українською найвідоміші хіти гурту "Корупція"?

Декілька основних пісень, які я написав, вже перекладені українською. Ну а всі роботи адаптувати поки що не планую. Може таке статися, що я перекладу ще деякі пісні, бо люди дуже хочуть їх чути на концертах. Це насправді напрочуд важливо, коли ти співаєш людям те, що вони хочуть почути. Розумію, що можу відмовити, але це було б неправильно щодо прихильників. Тож, гадаю, ще декілька своїх відомих синглів ми адаптуємо українською мовою, але це будуть вже нові роботи. Бо у мене все одно не виходить просто перекладати, а пишеться трек за мотивами старої пісні.

Після скандального виступу в Одесі, коли ви вийшли на сцену в нетверезому стані, у ваших вибаченнях прозвучав натяк на паузу в музичній діяльності. Там же ви пообіцяли своїм прихильникам, що подібне не повториться.

Така пауза сталася, але вона тривала лише місяць. Після цього ми випустили невеликий альбом "Корупції". А тепер я займаюся тільки своїм сольним проектом, як Міша Крупін. Все. Тепер тільки як Міша Крупін.

Ви працюєте у різних жанрах і щоразу відкриваєтесь по-новому. Яким буде ваш сольний проект?

Всі мої пісні різноманітні й розкривають мене як автора та виконавця. Я експериментую із жанрами, і такий підхід дає мені енергію, силу. Ми вже це можемо побачити у синглі "Пароль". Мені є чим здивувати свого слухача!

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