"Был готов умереть в Киеве" — знаменитый боец РДК о провале плана Путина и печальном будущем России

Алексей Лёвкин рассказал о сторонниках в РФ и сделал прогноз, когда закончится война

В марте этого года Русский добровольческий корпус (РДК), а также бойцы легиона "Свобода России" "навели шороху" в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ. Были захвачены несколько населенных пунктов, а противнику пришлось задействовать серьезные силы, чтобы остановить натиск. И все это происходило аккурат во время проведения т. н. "президентских выборов" в России.

Мы встретились с одним из бойцов РДК Алексеем Лёвкиным, и он нам рассказал о своем отношении к украинским военным, сторонниках в России и сроках окончания войны.

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"Сторонников у РДК очень много"

— Алексей, есть ли у вас сторонники в России?

— Конечно, есть. Сторонников у РДК очень много. Это связано с тем, что, в принципе, Путин уничтожил любую легальную оппозицию, которая действовала, на мой взгляд, неправильно. И пыталась со стаканчиками с кофе в руках побороть преступника во власти, с которым невозможно бороться политическими методами. И эти люди никуда не делись, они просто испугались и сидят, не отсвечивают.

Но, по большому счету, огромное количество людей является потенциально нашими сторонниками. И большое количество таковыми является уже сейчас.

— Как вы считаете, почему провалился план Путина по быстрому захвату Украины?

— План Путина провалился, в первую очередь, из-за героизма украинских военных, которые героически, неожиданно для всего мира, защитили Киев и нанесли тяжелое поражение российским войскам.

Признаюсь, что я и сам не особо в это верил, потому что думал, что мы умрем все в Киеве, и был к этому готов.

— РДК и батальон "Сибирь" (батальон, который сформирован из представителей коренных народов России. — Ред.), есть ли между вами конкуренция?

— Наверное, здоровая конкуренция существует между всеми людьми и организациями, это нормально.

"Главное, чтобы противник был уничтожен"

— Как относятся к вам украинские военные, считают ли своими побратимами?

— Да, я хочу сказать, что в целом, чем ближе к линии фронта, тем меньше возникает вообще каких-либо недоразумений. И непосредственно на линии соприкосновения этого вообще не существует. Потому что тут свои, кто по нашу сторону с оружием в руках. А с той стороны — чужие. Все остальное от лукавого.

Когда у человека появляется больше свободного времени и больше чувства безопасности, там уже начинаются вопросы более тонкие. Но это естественно — пирамида потребностей. Сначала человеку нужно выжить, а на фронте нужно выжить. И не важно, кто нанесет поражение врагу, кто спасет твою жизнь, кто нанесет артиллерийский удар. Главное, чтобы он был нанесен корректно, и противник был уничтожен.

Алексей Лёвкин в разное время участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении и под Авдеевкой

— Выучите ли вы украинский язык?

— Да, конечно, выучу.

— Но пока не очень быстро говорите?

— Да.

— Что вам больше всего нравится в украинцах?

— Открытость.

— Скажите, читаете ли вы русских писателей? Пушкина, Льва Толстого, например, Достоевского? И как вы относитесь к деруссификации, которая сейчас происходит в Украине?

— Это такой сложный вопрос… Потому что, действительно, упомянутые вами писатели, неотъемлемая часть русской культуры. По большому счету, у современного русского человека нет ничего, кроме вот той русской культуры, которая была в дореволюционной России и немножко после. Ничего другого у нас нет. То есть только вот эта литература есть, и она является неотъемлемой частью русскости как таковой.

Но Украина имеет право делать то, что она считает нужным, для того, чтобы строить свое национальное государство. Ведь это именно то, что хотели бы и мы сделать у себя. Чтобы мы могли жить так, как хочется нам, а не так, как было навязано кем-то 50—100 лет назад.

Соответственно, это процессы, которые являются признаком свободы.

"У терроризма нет национальности"

— Каким вы видите свое будущее и будущее России?

— Будущее России я вижу в войне и в очищении от того позора, который сейчас висит над русской нацией и над русской землей. Потому что то государство, которое существует сегодня, его нельзя назвать ни русским, ни каким-либо еще, потому что у терроризма, как известно, нет национальности. И этот терроризм должен быть уничтожен. Поэтому будущее там, к сожалению, кровавое. И это лучшее, что можно сделать с тем, что сегодня называется Российская Федерация.

А свое будущее я вижу в борьбе за то, чтобы этого зла не существовало. И думаю, что судьба каждого свободного русского человека должна быть связана с этой борьбой. Ради нашего будущего, ради того, чтобы мы могли жить в свободе, в чести и в справедливом обществе. Не в таком, как сегодня, а без терроризма, без пыток, без лжи. Потому что ложь лежит в основе вот этих всех вещей.

— Когда, по вашему мнению, закончится война?

— Война закончится очень нескоро, потому что та сила, с которой довелось столкнуться Украине, является чудовищной, огромной. Это очень мощное государство с мощной армией. В этом как раз и заключается невероятный героизм украинской армии, украинского народа, который сумел противостоять и до сих пор стоит и успешно борется с этой армадой, перед которой пало бы абсолютно любое государство Европы. Я искренне так думаю.

Алексей Лёвкин: "Будущее России я вижу в войне и в очищении от того позора, который сейчас висит над русской нацией и над русской землей". Фото: соцсеть X

Досье

Родился 6 октября 1984 года в Твери, Россия, 39 лет. Учился на военном факультете Тверского государственного технического университета, по специальности – артиллерист, лейтенант российской армии.

В конце 2003 года создал группа M8L8TH, которая в 2004 году выпустила свой дебютный альбом "Черным крылом". Группа активно выступала в своем родном городе на местных блэк-металл-фестивалях. Параллельно в 2005 году основал проект Whisper of Runes ("Шепот рун").

В 2014 году переехал в Киев (по другим данным — в 2015-м), участвовал в АТО на стороне Украины в составе батальона "Азов".

На момент полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года оказался в рядах территориальной обороны "Азов-Киев" — будущей 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Весной 2023 года в составе Русского добровольческого корпуса (РДК) вместе с легионом "Свобода России" участвовал в боях на территории Белгородской области России. За это мужчину объявили в розыск на территории РФ.

Также в разное время участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении и под Авдеевкой.