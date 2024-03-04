Купить закон. Лоббизм в Украине официально стал легальным, но главная схема осталась

Лоббизм в Украине теперь в законе

Недавно парламент принял в целом закон №10337 "О добродетельном лоббировании". Теперь бизнес или общественность могут отстаивать свои интересы легально: нанять лоббистов, заплатить им деньги и ждать результата.

А традиционный украинский лоббизм, когда депутатам просто заносят деньги под обещание "голосовать как следует", должен уйти в прошлое. Но как будет на самом деле – вопрос пока открыт.

"Над законом о лоббизме хорошо поработали сами лоббисты. Поэтому щели остались", — говорит председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

"Бизнес-Телеграф" разбирался, как новый закон изменит лоббизм в Украине.

Лоббизм по-честному

Принятие закона о лоббизме — одна из рекомендаций Еврокомиссии, которую Украина должна была выполнить до марта. Формально сроки сдержались. Документ был принят в конце февраля. И сначала закон хотели принять еще до конца 2023 года. Затормозили процесс, как подозревают как эксперты, с которыми пообщался "Бизнес-Телеграф" сами лоббисты. Они до последнего пытались переписать отдельные нормы "под себя".

В результате в закон вносили много изменений, так что попавшее в финальную версию оставалось загадкой даже для многих лоббистов. "Еще изучаем его", — ответил "Бизнес Телеграфу" президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко по просьбе прокомментировать новый закон. А потом сказал, что пока не может поделиться впечатлениями, поэтому возьмет паузу.

Похоже, что паузу взял и президент. Потому что пока он не подписал новый закон.

На первый взгляд, в законе о лоббизме нет никаких подводных камней. Он практически легализует процесс отстаивания собственных интересов для бизнеса либо общественности.

Те смогут заключать контракты с профессиональными лоббистами, а они уже будут заниматься продвижением инициатив, нужных клиентам. Конечно, за деньги.

Лоббировать смогут не все. Как прописано в законе, это запрещено представителям власти, физлицам, имеющим непогашенную судимость или привлекаемым к ответственности за коррупцию, резидентам страны-агрессора и т.д.

Лоббисты смогут участвовать в подготовке и написании законопроектов. Это не украинское изобретение. По схожим схемам работают лоббисты, например, в США или Европе.

Чтобы контролировать денежный поток, а главное – схемы и связи лоббистов – НАПК должен создать Реестр прозрачности. И только через два месяца после этого (но не позднее 1 января 2025) закон должен заработать в полную силу.

"Украинский реестр будет соответствовать действующим в Европе. В частности, должен содержать базу лоббистских организаций, взаимодействующих с властными институтами, приобщаются к работе над законодательными актами. Это должно обеспечить прозрачность и этичность при отстаивании интересов тех или иных бизнес-структур или других заинтересованных групп", — говорит голоса секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Ознакомиться с Реестром прозрачности сможет каждый желающий. Он будет открыт. А лоббисты должны регулярно отчитываться о своей работе (один из элементов отчета — полное раскрытие информации о клиентах). Но главное, и лоббисты, и те, с кем они будут работать, "должны избегать материально-финансовой зависимости и конфликта интересов". Если лоббиста поймают в нарушении, его исключат из реестра. Мониторить ситуацию будет НАПК.

Так что, казалось бы, новый закон должен закрыть старые схемы лоббирования, когда в ход шли нужные связи, а с чиновниками или депутатами просто "договаривались" о нужных решениях. Не случайно, законодательное регулирование лоббизма предусмотрено не только рекомендациями Еврокомиссии, но и Государственной антикоррупционной программой и рекомендациями Группы государств против коррупции GRECO. Ибо традиционный украинский лоббизм долгие годы существенно подкармливал коррупционеров.

Изменится ли что-нибудь на самом деле?

Сюрприз для бизнеса

Организации, задолго до появления нового закона занимавшиеся "официальным" лоббизмом (например, бизнес-ассоциации, профильные группы и др.), не случайно все еще "не могут сформировать впечатление" от нового закона.

Потому что нашли в нем довольно неприятный для себя нюанс.

"Буквально перед принятием проекта, его текст существенно изменили. В частности, переписали норму по бизнес-ассоциациям. Они теперь тоже стали субъектами лоббизма, а не субъектами адвокации (как это предполагалось одной из предыдущих версий проекта). Это значит, что бизнес-ассоциации ( а также сотрудники определенных департаментов отдельно) тоже должны будут регистрироваться в Реестре (как ассоциации в целом, так и сотрудникам соответствующего департамента)", — отметили в Европейской бизнес-ассоциации.

В ЕБА добавили: "искренне надеемся, что новое регулирование будет действительно работать, а не станет препятствием в работе организаций, ведущих добродетельную деятельность".

На самом деле это очень корректная формулировка. Поскольку некоторые бизнес-ассоциации, с которыми пообщался "Бизнес-Телеграф", в комментариях "не для прессы" не сдерживают раздражение.

"Бизнес-ассоциации изначально создаются для защиты интересов своих членов. Это адвокация, а не лоббирование, потому что мы же не посторонняя организация. Теперь нас внесут в Реестр и посадят "под колпак", придется работать только на отчеты, или существенно расширять штат работников" И еще не понятно, не найдут ли контролирующие органы "конфликта интересов", потому что, по логике закона, и лоббисты (т.е. мы), и наши клиенты будут находиться в "материально-финансовой зависимости", ведь ассоциация существует на членские взносы своих Таким образом, очень быстро можно "нейтрализовать" любую профильную ассоциацию. И как тогда компаниям отстаивать свои интересы — идти к профессиональным лоббистам, которые, я уверен, скоро появятся в большом количестве и с большими прайсами, или к" теневых посредников", а они, скорее всего, никуда не исчезнут", — говорит руководитель одной из бизнес-ассоциаций.

Щелочка для "своих"

Главный вопрос — сможет ли новый закон побороть традиционную модель лоббизма. Если для того, чтобы протянуть нужное решение, не нужно никаких официальных договоров с профессиональным лобби, стоит только найти нужных людей и договорится с ними напрямую, конечно, за черный кэш.

В новом законе о таком теневом лоббизме нет ни одного упоминания. Указано, что власти не могут ни предлагать услуги по лоббизму, ни заказывать их сами. Но о мониторинге или наказании для нарушителей — ни слова.

Более того, разного рода "договоренности" даже не подпадают под определение лоббизма, прописанное в новом законе.

На это обратило внимание Главное юридическое управление Совета. "Сфера действия закона о лоббировании будет охватывать достаточно узкую сферу общественных отношений и касается только проектов нормативно-правовых актов и только в случае, если попытка влияния на субъект правотворческой деятельности будет связана с коммерческим интересом личности", — отмечается в выводах Главного юридического управления к проекту.

А вот, например, попытки влияния на законотворцев в разрезе предоставления (или не предоставления) определенных льгот под это определение уже не подпадают. Не считается лоббизмом и, скажем, воздержание от каких-то действий, а выгода от этого для заинтересованных лиц может быть не меньше, чем от нужного закона.

"Следует напомнить, что Венецианская комиссия определяет лоббирование как "устную или письменную коммуникацию частных лиц или групп с государственным чиновником с целью влияния за законодательство, политику или административные решения", — напоминают в Главном юридическом управлении.

Впрочем, депутаты эти замечания проигнорировали.

Потому, как считает Забловский, традиционных лоббистских схем новый закон не сломает.

"Те, кто лоббировал легально, и дальше будут это делать, и для них условия даже ухудшатся. А вот те, кто практиковал "теневой лоббизм", по-прежнему не попадают в сферу влияния законодательства, поэтому для них ничего не меняется", – говорит Забловский.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, должностные лица, в отличие от зарегистрированных лоббистов, не вынуждены будут публично отчитываться о проведенных встречах с заинтересованными сторонами. Более того, новый закон никак не касается армии советников высокопоставленных должностных лиц, которые официально даже не находятся на госслужбе и не должны заполнять декларации, — говорит Кравец. А как раз из-за разного рода "советников" и "консультантов" сейчас и работают лоббисты.