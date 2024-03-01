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Печерский суд встал на сторону Кремля: российская нефтяная компания "Татнефть" вернула контроль над сетью АЗС в Украине

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Татнефть нашла достаточно аргументов для Печерского суда
Татнефть нашла достаточно аргументов для Печерского суда

Российская "Татнефть" получила от Печерского райсуда подарок на вторую годовщину великой войны

Печерский районный суд Киева встречает вторую годовщину широкомасштабного вторжения очередным удивительным решением. В этот раз он встал на сторону "дочки" российской нефтяной компании "Татнефть", контролируемой Кремлем. Суд вернул компании контроль за сетью АЗС в стратегическом регионе Украины. Соответствующее решение 19 февраля приняла судья Печерского суда Елена Бусик (на этой неделе оно было обнародовано).

Суд удовлетворил ходатайство ООО "Полтава-Капитал" (на 88,97% принадлежит российскому ПАО "Татнефть"), и отменил арест, наложенный его же постановлениями от 12 мая 2022 года и 16 февраля 2023 года в уголовном производстве № 20020102010 снят "в части запрета пользования имуществом". То есть предоставляет владельцу возможность эксплуатировать арестованные активы, получая от них прибыль. А это более 40 автозаправочных станций TatNeft и нефтебаза в Полтавской области — регионе, где базируется крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который враг атакует ракетами с 2022 года, и сконцентрирована добыча почти половины объемов природного газа.

Уголовное производство открыло следственное управление Национальной полиции Харьковской области еще в ноябре 2020 года по ч. 1 ст. 273 ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях"). В тот момент харьковские следователи без особого энтузиазма исследовали работу АЗС и нефтебаз "Татнефти" по реализации топлива и сжиженного газа с нарушением правил безопасности. И даже пытались закрыть производство в конце 2021 года из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. Но против этого выступила Харьковская областная прокуратура. Весной 2022 года по делу появилась еще одна статья – ч. 3 ст. 110-2 УК Украины ("финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины"). А само дело от харьковской полиции перешло в главное следственное управление Государственного бюро расследований.

ДБР сработало достаточно оперативно, и уже в мае 2022 года удалось через суд наложить арест на активы "Татнефти" в нашей стране. Это около сотни АЗС и несколько нефтебаз в Полтавской и Харьковской областях, которыми пятый по объемам добычи нефти в России производитель владел в нашей стране через компании "Полтава-Капитал" и "Харьков-Капитал". А 10 июня 2022 года это имущество было передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Все это время "дочки" "Татнефти", которую украинская власть признала "осуществляющей деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России и обеспечивающих высокую доходную часть бюджета российской федерации, отвечающей за войну в Украине", и внесла в санкционный список в октябре 2022 года пытались отменить аресты, однако безрезультатно. Как им удалось сейчас достучаться до судьи Бусик, неизвестно, однако она приняла в известность самый примитивный аргумент, который используется в подобных случаях. Мол, использование недвижимым имуществом никак не может привести к его отчуждению, а запрет использования препятствует ведению собственником хозяйственной деятельности. Тот же факт, что этот собственник принадлежит российской нефтяной компании, снабжающей топливо оккупантами, судью не смутил. Поэтому она сняла арест с имущества ООО "Полтава-Капитал" и отменила его передачу в АРМА, хотя против этого категорически выступил Офис Генерального прокурора. "Учитывая полученную в ходе досудебного расследования информацию о предоставлении группой компаний "Татнефть" средств для ведения вооруженными подразделениями Российской Федерации продолжающейся агрессивной войны против Украины, применения как ограничительных мер, так и мер обеспечения уголовного производства в виде наложения арестов на движимое и недвижимое имущество компаний этой группы в Украине в условиях сегодняшнего дня представляет преобладающий общественный интерес над возможностью свободно распоряжаться этим имуществом такими предприятиями" — указал прокурор во время судебного заседания. Добавив, что "любые сведения, которые могут свидетельствовать о том, что в применении ареста обжалуемого имущества отпала потребность, отсутствуют".

Несмотря на то, что решение Печерского суда не подлежит обжалованию, практически претворить его в жизнь на сегодняшний день пока невозможно. Дело в том, что в августе прошлого года по предложению АРМА и Минэнерго Кабмин принял решение о передаче в управление крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины "Укрнафта" около 100 АЗС, нефтебазы и автомобили, принадлежащие российской "Татнефти". "Для недопущения дальнейших сбоев в функционировании актива и в целях его оперативной передачи в управление была использована специальная процедура определения управляющего по распоряжению Кабмина, предусмотренная ст. 21-1 Закона об АРМА" — указали тогда в Национальном агентстве. То есть, чтобы вернуть себе потерянные активы, "Татнефти" нужно еще забрать их у "Укрнафты" и отменить решение Кабмина. Без решения Печерского суда шансов на это не было. Теперь они явились.

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