Печерский суд встал на сторону Кремля: российская нефтяная компания "Татнефть" вернула контроль над сетью АЗС в Украине

Российская "Татнефть" получила от Печерского райсуда подарок на вторую годовщину великой войны

Печерский районный суд Киева встречает вторую годовщину широкомасштабного вторжения очередным удивительным решением. В этот раз он встал на сторону "дочки" российской нефтяной компании "Татнефть", контролируемой Кремлем. Суд вернул компании контроль за сетью АЗС в стратегическом регионе Украины. Соответствующее решение 19 февраля приняла судья Печерского суда Елена Бусик (на этой неделе оно было обнародовано).

Суд удовлетворил ходатайство ООО "Полтава-Капитал" (на 88,97% принадлежит российскому ПАО "Татнефть"), и отменил арест, наложенный его же постановлениями от 12 мая 2022 года и 16 февраля 2023 года в уголовном производстве № 20020102010 снят "в части запрета пользования имуществом". То есть предоставляет владельцу возможность эксплуатировать арестованные активы, получая от них прибыль. А это более 40 автозаправочных станций TatNeft и нефтебаза в Полтавской области — регионе, где базируется крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который враг атакует ракетами с 2022 года, и сконцентрирована добыча почти половины объемов природного газа.

Уголовное производство открыло следственное управление Национальной полиции Харьковской области еще в ноябре 2020 года по ч. 1 ст. 273 ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях"). В тот момент харьковские следователи без особого энтузиазма исследовали работу АЗС и нефтебаз "Татнефти" по реализации топлива и сжиженного газа с нарушением правил безопасности. И даже пытались закрыть производство в конце 2021 года из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. Но против этого выступила Харьковская областная прокуратура. Весной 2022 года по делу появилась еще одна статья – ч. 3 ст. 110-2 УК Украины ("финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины"). А само дело от харьковской полиции перешло в главное следственное управление Государственного бюро расследований.

ДБР сработало достаточно оперативно, и уже в мае 2022 года удалось через суд наложить арест на активы "Татнефти" в нашей стране. Это около сотни АЗС и несколько нефтебаз в Полтавской и Харьковской областях, которыми пятый по объемам добычи нефти в России производитель владел в нашей стране через компании "Полтава-Капитал" и "Харьков-Капитал". А 10 июня 2022 года это имущество было передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Все это время "дочки" "Татнефти", которую украинская власть признала "осуществляющей деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России и обеспечивающих высокую доходную часть бюджета российской федерации, отвечающей за войну в Украине", и внесла в санкционный список в октябре 2022 года пытались отменить аресты, однако безрезультатно. Как им удалось сейчас достучаться до судьи Бусик, неизвестно, однако она приняла в известность самый примитивный аргумент, который используется в подобных случаях. Мол, использование недвижимым имуществом никак не может привести к его отчуждению, а запрет использования препятствует ведению собственником хозяйственной деятельности. Тот же факт, что этот собственник принадлежит российской нефтяной компании, снабжающей топливо оккупантами, судью не смутил. Поэтому она сняла арест с имущества ООО "Полтава-Капитал" и отменила его передачу в АРМА, хотя против этого категорически выступил Офис Генерального прокурора. "Учитывая полученную в ходе досудебного расследования информацию о предоставлении группой компаний "Татнефть" средств для ведения вооруженными подразделениями Российской Федерации продолжающейся агрессивной войны против Украины, применения как ограничительных мер, так и мер обеспечения уголовного производства в виде наложения арестов на движимое и недвижимое имущество компаний этой группы в Украине в условиях сегодняшнего дня представляет преобладающий общественный интерес над возможностью свободно распоряжаться этим имуществом такими предприятиями" — указал прокурор во время судебного заседания. Добавив, что "любые сведения, которые могут свидетельствовать о том, что в применении ареста обжалуемого имущества отпала потребность, отсутствуют".

Несмотря на то, что решение Печерского суда не подлежит обжалованию, практически претворить его в жизнь на сегодняшний день пока невозможно. Дело в том, что в августе прошлого года по предложению АРМА и Минэнерго Кабмин принял решение о передаче в управление крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины "Укрнафта" около 100 АЗС, нефтебазы и автомобили, принадлежащие российской "Татнефти". "Для недопущения дальнейших сбоев в функционировании актива и в целях его оперативной передачи в управление была использована специальная процедура определения управляющего по распоряжению Кабмина, предусмотренная ст. 21-1 Закона об АРМА" — указали тогда в Национальном агентстве. То есть, чтобы вернуть себе потерянные активы, "Татнефти" нужно еще забрать их у "Укрнафты" и отменить решение Кабмина. Без решения Печерского суда шансов на это не было. Теперь они явились.