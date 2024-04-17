Опасное разминирование "по Гуглу" и гадание на ценах: какие сюрпризы несет посевная-2024

Украинские селяне вышли в поля, несмотря на мины и неблагоприятные рыночные условия

В Украине идет весенняя посевная. Идет тяжело. Во-первых, в стране по крайней мере 2 млн заминированных гектаров. Во-вторых, очень сложно спрогнозировать, какие культуры принесут прибыль.

"Бизнес-Телеграф" разбирался с нюансами посевной.

2 млн гектаров заминировано

Теплая погода позволила аграриям выйти в поля раньше обычного. "Посевная из-за погодных условий начинается раньше, чем было запланировано, и стартовала в четырех кластерах, охватывающих Николаевскую, Черкасскую, Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области. При благоприятных условиях рассчитываем закончить процесс уже к середине мая", — говорит директор по агропроизводству "Нибулона" Олег Веселов.

По данным Минагрополитики, по большинству культур страна сеет быстрее, чем в прошлом году. Гороха засеяно уже 119 тысяч гектаров, это 80% от прошлогодних показателей. Пшеница и ячмень – 62% от прошлого года.

Могли бы сеять еще быстрее, но есть очень серьезная проблема. Мины. ГСЧС обследует и разминирует угодья, но, по оценкам ведомства, "зачистка" территорий может занять не менее пяти лет.

Чтобы ускорить разминирование, Кабмин в марте одобрил порядок компенсации расходов. Такие услуги могут предоставлять как государственные, так и частные компании. Сертификаты на разминирование получили украинские и зарубежные компании.

Государство обещает компенсировать 80% расходов на разминирование. На 20% гипотетически можно взять в кредит. Государственные Ощадбанк и Укргазбанк уже заявили, что дают такие ссуды. На практике это не очень-то и работает.

"На деоккупированных территориях нужно обследовать и разминировать более 2 млн гектаров. ГСЧС не успевает, потому что объемы работ очень большие. Частные компании просят за свои услуги немалые деньги: если участок плотно заминирован, то ценник может доходить и до 7—10 тысяч долларов, при том, что рыночная стоимость гектара — 1 500 долларов, — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук — Правительство обещало, что будет компенсировать аграриям расходы на разминирование. Многие влезли в долги и заплатили саперам. Но компенсаций пока нет, деньги потрачены, и сеять уже не за что".

С полей ситуация выглядит еще хуже. "Бизнес-Телеграф" пообщался с владельцем агропредприятия из Херсонской области, где много угодий остается заминированными. Он согласился рассказать о реальном положении дел с разминированием на условиях конфиденциальности.

И вот правда пугает. Многие земли селяне уже разминировали своими силами. "Обращаемся к военным за советами и подсказками, где-то даже в Google подсматриваем. Стаскиваем все подозрительное на межу, обкладываем хворостом и поджигаем, чтобы обезвредить, — рассказывает аграрий. — Конечно, военных предупреждаем. Конечно, официально этого делать нельзя. Но нет другого выхода. Потому что государственное разминирование не успевает за спросом, а частники, к которым мы обращались, попросили тысячу долларов за гектар только за обследование и еще ориентировочно 3—5 тысяч за само разминирование. Хотели оформить кредит на разминирование, но нам не дали: банк попросил баланс за 2022—2023 годы, а мы в позапрошлом году были в оккупации, а в прошлом пропустили сезон. Залогового имущества тоже немного".

"Пропустить" еще этот сезон аграрии не могут. "Налоговая уже засыпала письмами, почему не работаем и не платим налоги. Начислили нам долг за аренду государственной земли за год. Местные власти тоже давят на селян, мол, пора уже выходить в поля. Те, кто арендует частные паи, сейчас имеют проблемы с владельцами, потому что те хотят получить свою арендную плату. Под весну активизировались аграрии из других регионов Украины. Подстрекают владельцев паев, говорят, забирайте землю, мы арендуем и будем исправно платить", — говорит аграрий.

Это не редкий случай. Похожую историю "Телеграфу" месяц назад рассказывал херсонский фермер Андрей Повод.

Посевная рулетка

Там, где земли не заминированы, другие проблемы. Аграрии сейчас перепланируют посевные площади – рассчитывают, на чем можно будет заработать в новом сезоне. Как говорит руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, продолжается тенденция частичного замещения зерновых культур масличными. Восстановление внутренней переработки и налаживание экспорта подсолнечного масла дают надежду аграриям, что продукцию удастся выгодно реализовать.

"В этом году такое смещение будет на уровне около 5% посевных площадей. Прогнозируем уменьшение посевных площадей под кукурузой, потому что большие объемы экспорта трудны для нынешней логистики, а закупочные цены невыгодны. Будет минус и по ячменю, который в прошлом сезоне оказался едва ли не самым убыточным для хозяйств.

Вполне могут вырасти площади под соей. Литвин говорит, что на ней удалось неплохо заработать в прошлом сезоне.

В аграрном подразделении "Эпицентра" "Бизнес-Телеграфу" рассказали, что в новом сезоне вообще не будут сеять кукурузу. Но вводят в севооборот сою и удвоили посевы озимых пшеницы и рапса. Владелец агропредприятия "Злато Таврии" Игорь Йосипенко говорит, что они будут сеять только подсолнечник. Яровых зерновых вообще не планируют, потому что уничтожены системы орошения.

"Нибулон" увеличил посев яровых: с прошлогодних 28 000 до 38 000 гектаров. Но площадь перераспределили. "Увеличиваем площади под кукурузой и соей, а под подсолнечником, наоборот, уменьшаем. Это связано с ценовыми ожиданиями на товарные партии зерна в этом году, прогнозируем, что они будут более интересны, чем текущие. Ожидаем собрать 200 000 тонн кукурузы, 15 000 сои, 25 000 подсолнечника, — говорит Веселов из "Нибулона".

То есть каждый перепланирует площади, ориентируясь на собственные подсчеты и прогнозы. Некоторые совсем отказываются от той же кукурузы, а другие, наоборот, сеют ее больше. "Такие "перепланировки" ничем не угрожают продовольственной безопасности страны", — утверждает Литвин. Но, конечно, на будущий урожай и объем экспорта они могут повлиять.