Битва за водку. Как скандальный "венский беглец" контролирует один из крупнейших заводов Украины

Олег Бахматюк и Национальный банк упорно судятся за ликероводочный завод

Скандал вокруг одного из крупнейших ликероводочных заводов Западной Украины приближается к кульминации. Национальный банк пытается продать Ивано-Франковский ликероводочный завод одиозного бизнесмена Олега Бахматюка. Но тот смог привлечь на свою сторону полицию и суд. Интересный нюанс: Бахматюк с 2019 года в розыске и прячется от украинского правосудия в Австрии.

В этом году Национальный банк Украины максимально приблизился к тому, чтобы провести аукцион по продаже одного из крупнейших ликероводочных заводов Западной Украины – Ивано-Франковского. Владельцем этого предприятия мощностью более 10 млн л водки в год является ООО "Станиславская торговая компания" бизнесмена Олега Бахматюка.

Бахматюк скандально известен как бывший владелец банков VAB и "Финансовая Инициатива". НБУ признал их неплатежеспособными в 2014–2015 годах. Также он известен как владелец некогда крупнейшего в Украине аграрного холдинга Ukrlandfarming и яичного холдинга "Авангард".

С 2014 по 2019 год Бахматюк прошел извилистый путь от самого богатого латифундиста с состоянием почти в $1 млрд, до одного из крупнейших должников Национального банка. В 2019 году НБУ оценил общие долги Бахматюка перед государством почти в 30 млрд грн. В том же году Бахматюк был объявлен в розыск НАБУ по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ВиЭйБи Банку. Тогда же стало известно, что скандальный бизнесмен выехал из Украины заранее, поселился в Вене и оттуда руководит остатками своей бизнес-империи.

В октябре 2022 года Бахматюк получил новое подозрение. В этот раз в подкупе бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. По данным НАБУ, Бахматюк через подконтрольную компанию выплатил Насирову в 2015—2016 годах около 722 млн грн взятки за первоочередное возмещение почти 3,24 млрд грн НДС.

Несмотря на подобные проблемы с законом, Бахматюк все еще остается богатой и влиятельной персоной. Недавно он сумел убедить австрийских судей в том, что его нельзя отдавать украинскому правосудию. В прошлом году Уголовный суд Вены принял решение об отказе в экстрадиции Олега Бахматюка в Украину по делу ВиЭйБи Банка.

Именно из-за банков Бахматюка и возник конфликт вокруг Ивано-Франковского ЛВЗ. НБУ еще в 2015 году решил лишить Бахматюка алкогольного бизнеса. После признания ВиЭйБи Банка неплатежеспособным Нацбанк подал иск к "Станиславской торговой компании" с требованием обратить взыскание на завод и выставить его на открытые торги. Дело в том, что этот завод был передан НБУ в ипотеку по тому же кредиту на 1,2 млрд грн. Но быстро принять решение суд не смог. В деле усилиями компании Бахматюка была назначена судебно-экономическая экспертиза.

И растянулась эта процедура почти на пять лет. Пока в 2019 году хозяйственный суд Киева не принял решение в пользу НБУ. Несмотря на то, что это решение оставил в силе Верховный Суд в мае 2020 года, завод все равно не был выставлен на торги. Потому что компания Бахматюка начала новую тяжбу. В этот раз с государственными исполнителями, оценившими рыночную собственность Ивано-Франковского ЛВЗ в 41 млн грн. Суды растянулись до конца 2023 года и закончились поражением компании Бахматюка.

Однако он все равно нашел возможность вставить палки в колеса главе НБУ Андрею Пышному. Как стало известно "Телеграфу", 15 мая Шевченковский суд Киева наложил арест на указанный ЛВС в Ивано-Франковске общей площадью 12 300 квадратных метров. "Запретить должностным лицам ГП "Сетам", а также всем их территориальным подразделениям, любым органам Государственной исполнительной службы Украины и/или любым частным исполнителям, в том числе, но не исключительно, Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, совершать какие-либо действия направленные на реализацию указанного выше имущества", — указано в решении суда.

Инициатором ареста стала "Станиславская торговая компания". А сделано это было в рамках уголовного производства, открытого еще в 2020 году Шевченковским управлением полиции "О возможных неправомерных действиях должностных лиц НБУ при реализации имущества ООО "Станиславская торговая компания". Открыто это производство было по заявлению Общественного Союза "Ассоциация Защиты Вкладчиков", учредитель которой, киевский юрист Арсен Маринушкин, несколько лет судился с банками, утраченными Бахматюком, защищая их клиентов.

Почему Олег Бахматюк так упорно защищает завод? Во-первых, предприятие до сих пор остается неплохо укомплектованным (оборудованием для очистки и смягчения воды от американской фирмы Gulligan, линией разлива от итальянской Simi Packaging Machines). Во-вторых, затягивание процесса играет в пользу Бахматюка. Все время, пока шли судебные тяжбы, заводом руководит приближенная к Бахматюку "Карпатская Водочная Компания". Она оформлена на юриста Тараса Фатулу, работавшего членом наблюдательного совета "Авангарда" Бахматюка. А произведенную "Карпатской Водочной Компанией" на мощностях Ивано-Франковского ЛВЗ водку (под ТМ "Франковская", Frankoff, "Прикарпатский бальзам") до сих пор можно свободно купить.