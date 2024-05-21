Винниковская табачная фабрика планирует выйти на 8,5 млрд налогов, но силовики должны разблокировать предприятие

Сложившаяся ситуация требует немедленного решения

"Винниковская табачная фабрика" стремится к активной работе, наращиванию производства и увеличению уплаты налогов в бюджет Украины. Однако, на пути к этим целям фабрика сталкивается с постоянными проверками и произволом со стороны контролирующих органов, сообщает пресс-служба компании.

Эти препятствия значительно усложняют работу предприятия и мешают ему реализовать свой потенциал. С одной стороны, "Винниковская табачная фабрика" является добросовестным налогоплательщиком и вносит значительный вклад в экономику Украины. В 2023 году фабрика заплатила в госбюджет более 7 млрд гривен налогов и сборов. В 2024 году планировала выйти на 8,5 млрд, но из-за постоянных проверок и блокировки работы это становится уже не возможным.

С другой стороны, действия контрольных органов создают искусственные барьеры для развития фабрики и угрожают ее дальнейшему существованию. Предприятие уже почти 4 месяца заблокировано постоянными проверками и прессингом силовых структур, и это срывает производственные планы. Ситуация негативно повлияла и на трудовой коллектив, более 700 работников остались без работы и зарплаты в тяжелое военное время. Заблокирована и социальная программа предприятия.

Сложившаяся ситуация требует немедленного решения.

Необходимо создать благоприятные условия для работы добросовестных налогоплательщиков и устранить искусственные барьеры для развития украинского бизнеса. Важно, чтобы контрольные органы действовали в рамках закона и не творили произвол в отношении добросовестных предприятий. Ведь "Винниковская табачная фабрика" имеет право на честную конкуренцию и благоприятный бизнес-климат. Надеемся, что власть Украины обратит внимание на эту проблему и примет меры для ее решения.

Напомним, по сумме уплаченных налогов группа компаний "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли.

На 2023 год доля продукции, производимой группой компаний "Винниковская табачная фабрика" составляет 8,2% в табачном рынке Украины и продолжает расти.

Группа компаний "Винниковская табачная фабрика" является исключительно производителем табачной продукции. Реализация продукции осуществляется через партнеров-дистрибьюторов по всей стране, которая насчитывает 23 основных склада, имеет около 36 000 точек продаж по всей территории Украины, что составляет 75% от национального объема табачной индустрии. В компании работает более 1500 сотрудников: около 1100 работников трудоустроено на фабрике и более 500 рабочих работает в дистрибуции.

Украине нужны сильные и успешные предприятия, которые вносят свой вклад в развитие экономики страны. "Винниковская табачная фабрика" имеет все шансы стать одним из таких предприятий, но для этого ей необходима поддержка со стороны государства.