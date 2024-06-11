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"Сенсація на рівному місці": Гетманцев відреагував на публікацію Forbes про зростання податків ФОП

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Податки мають залишитись незмінними
Податки мають залишитись незмінними. Фото Колаж "Телеграфу"

Підстав для хвилювань немає

Фізичним особам підприємцям (ФОП — ред.) не варто очікувати змін в оподаткуванні до кінця війни. Адже цьому пункту, який зазначено у Національній стратегії доходів, передують інші зміни, які відбудуться вже у мирний час.

Тож інформація, яку активно поширювались ЗМІ, є "сенсацією на рівному місці". Про це "Телеграфу" сказав голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтервʼю "Якщо всіх бронювати, хто буде воювати? — Данило Гетманцев про мобілізацію і податки для ФОПів".

"На що ФОПам очікувати зараз? Поки ніяких змін. Ми не будемо реформувати систему єдиного податку до кінця війни. Ми про це говорили, ми це підтверджуємо і тут нема про що розмірковувати далі. Я бачив в ЗМІ цю чергову хвилю про нову систему єдиного податку. Хтось нарешті прочитав Нацстратегію доходів, яка була опублікована в грудні минулого року, і аж у травні цього року вирішив розмістити топ-новини про ФОПів, яких буцімто, будуть реформувати. Я здивувався, якщо чесно. Зробили на рівному місці сенсацію без будь-яких для цього підстав", — сказав Гетманцев.

Він пояснив, що дійсно в Нацстратегії доходів йдеться про реформування системи єдиного податку, але цьому передують інші важливі зміни.

"Це вже другий (підкреслюю) етап, який буде тільки після завершення першого — реформування митниці та податкової. Все це буде вже після війни. Тож зараз взагалі нема про що говорити", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що також Данило Гетманцев розповів, як планують закривати діру у бюджеті. Адже умовах військових потреб, що зростають, коштів у державному бюджеті не вистачає.

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#Росія #Мобілізація #Засуджені