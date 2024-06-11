Не из-за мобилизации? Гетманцев дал неожиданное объяснение дефицита кадров

Безработица в Украине достигает 19%, и при этом не хватает квалифицированных работников

Мобилизация в Украине не является основным фактором безработицы и дефицита кадров. Значительно больше влияет на это перемещение украинцев.

Это касается граждан, которые из-за войны войны мигрировали в другие страны, и внутренне переселенных лиц (ВПЛ). Об этом глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Верховной Рады рассказал "Телеграфу" в интервью "Если всех бронировать, кто будет воевать? — Даниил Гетманцев о мобилизации и налогах для ФЛП".

"По оценкам Нацбанка на основе методики МОТ, у нас по итогам 2023 года безработица была на уровне 19%. Но, с другой стороны, у нас дефицит кадров. О чем это говорит? О том, что дефицит касается преимущественно квалифицированных работников. Тех работников, которые, к сожалению, в том числе стали ВПЛ и не могут найти работу на новом месте, где отсутствует соответствующая экономическая база, или нашли себя за границей. Это называется структурная безработица", ― сказал Гетманцев.

Мобилизация не является основным фактором безработицы. Количество военных существенно меньше тех, кто выехал за границу, объясняет депутат.

"Я не считаю мобилизацию основным фактором безработицы и дефицита кадров. Если у нас сегодня в армии чуть больше миллиона, то только за рубежом 6 – 7 миллионов, из них трудоспособных — точно треть. Поэтому миграция является более весомым фактором для усиления безработицы", — сказал Гетманцев.

На экономику эти факторы оказывают негативное влияние. При этом она страдает сразу по нескольким обстоятельствам.

"Страдает ли от этого экономика? Она страдает вследствие многих обстоятельств. Самое главное — это линия фронта, которая увеличивается, к сожалению. Миграция, внутренние перемещения — все это негативно влияет на экономику. И мобилизация в том числе негативно влияет", — сказал Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал о рисках для госбюджета в 2025 году. Гетманцев назвал два основных тревожных фактора.