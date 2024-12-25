Российская ракета залетела в Молдову и Румынию? Власти запутались в показаниях

Молдавия осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной

В среду, 25 декабря, воздушные силы сообщали, что во время массированной атаки российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы. В стране это подтвердило и правительство и президент Майа Санду.

Соответствующее сообщение она написала на странице Х. По ее словам, во время сегодняшней атаки РФ на Украину российская ракета нарушила воздушное пространство страны.

"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает уничтожение — нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы, действия, явно нарушающие международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", — говорится в сообщении.

Между тем, в Национальной армии Молдовы заявили, что "не фиксировали никаких ракет или беспилотников в воздушном пространстве страны". Хотя сначала сообщалось, что этот эпизод, вероятно, произошел.

В свою очередь Министерство Нацобороны Румынии заявило, что "не обнаружило", что бы российская ракета пересекала их границу.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Также был уволен министр энергетики Виктор Парликов.