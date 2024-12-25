В ВСУ подтвердили удар по Льгову в России: целью стал пункт управления морской пехоты (видео)

СтратКоме напомнили врагу, что ВСУ могут нанести удар "куда угодно и когда угодно" для защиты своего населения

В Украине официально подтвердили удар по расположению пункта управления 810 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в городе Льгов. Он находился в заброшенном здании в указанном населенном пункте.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале СтратКома ВСУ. Там отметили, что данное огневое поражение – это часть всеобъемлющей кампании с ослабления возможностей ВС РФ координировать военные операции против Украины.

В СтратКоме напомнили врагу, что ВСУ могут нанести удар "куда угодно и когда угодно" для защиты украинского народа от российской агрессии.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщает в своем Telegram-канале, что в Льгове после удара по ПУ 810 бригады враг понес потери офицерского состава.

Справка: Город Льгов Курской области расположен в 63 километрах от областного центра и в 26 километрах от Курчатова. Там находится Курская атомная электростанция. До нее расстояние составляет 24 км.

25 декабря в городе прогремели взрывы. Были атакованы сахарный завод, теплоэлектростанция и газопровод. Позже сами россияне начали говорить о том, что во Льгове якобы был прилет HIMARS по пункту управления 810-й бригады РФ. Штаб 810 бригады морской пехоты располагался в самом городе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря в России в городе Владикавказ (столица Северной Осетии, РФ) прогремел взрыв в торговом центре "Алания Молл".