Пассажирский самолет, летевший в Чечню, разбился в Казахстане (обновлено)

На борту есть выжившие

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в столицу Чечни — Грозный. Он упал в аэропорту города Актау.

Об этом сообщают местные СМИ. По данным Минтранса Казахстана, самолет Embraer 190AR принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту разбившегося самолета могло находиться 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 гражданина Киргизии, 16 граждан РФ.

В аэропорту Чечни сообщают, что из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу. Самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку. По одной из версий, причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц. Также существует версия отказа системы управления.

На данній момент на место авиакатастрофы уже находятся спасатели. Видео оттуда публикуют в сети. Согласно сообщениям МЧС, на борту могут быть выжившие. Как пишет издание Tengrinews, речь может идти о 12 пассажирах, которых уже госпитализировали. Некоторые пишут, что госпитализированных уже может быть 14.

Так выглядели последние минуты полета Embraer 190AR:

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции вертолет врезался в больницу.