Путин поставил крест на экономике России: аналитик назвал три индикатора

Диктатор отказался повышать учетную ставку, хотя ЦБР готовился

Сразу несколько факторов указывают на то, что развязанная против Украины полномасштабная война постепенно приводит к все большему ухудшению ситуации в российской экономике. И коллапс может наступить уже в феврале 2025 года.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил, на какие индикаторы следует обратить внимание.

По его словам, сохранение Центробанком России (ЦРБ) учетной ставки на уровне 21% вместо повышения на два процента является подтверждением того, что в РФ именно политика руководит экономикой. А это всегда очень опасно, ведь экономисты просчитывают, что сделать, чтобы не допустить ухудшения ситуации во временном лаге в два месяца.

— Украина более-менее сохраняет этот баланс, а в России этого баланса не очень заметно, — говорит экономист. — Простой пример: в бюджете России на следующий год расходы на ведение войны (оборона, национальная безопасность, Росгвардия и закрытые статьи, также в значительной степени направленные на поддержку войны) забирают 71% расходов государства.

Эксперт объясняет: если почти три четверти всех расходов государства идут на военную сферу, то по всем законам, если где-то прибудет — где-то должно убыть. И это "убытие" происходит в социальной сфере, даже несмотря на заложенную в бюджете инфляцию в 9,5%.

— Мы видим, что они не только не сохраняют социальные расходы (чего уже было бы мало, учитывая инфляцию), а наоборот — уменьшают. Но кроме ведения войны еще есть пропаганда, которая помогает этой войне. И вот на Соловьева, являющегося главным "рупором" пропаганды России, заложено 4,5 млрд рублей, — продолжает главный консультант НИСИ.

По его словам, в РФ происходит перекос на военную экономику, и если год назад за контракт на войну с Украиной платили 200 тыс. рублей, сейчас – 3 миллиона. Поэтому представители российских властей в регионах жалуются на рост цены товаров, поскольку много денег выплачивают военным. Рынки реагируют и увеличивают цены. Но деньги появляются чисто у военных, они не появляются в других отраслях. Рост ВВП происходит в отраслях, связанных с войной, но отсутствует в сельском хозяйстве, транспорте, других сферах экономики.

— Кстати, самая важная индикация будущих проблем — это уровень перевозок в России, — говорит Иван Ус. — Он в декабре резко сократился. А через два месяца, в феврале, этот лаг "выстрелит" и будут проблемы сразу. И именно чтобы не допустить этих проблем, Центральный банк России хотел повысить учетную ставку. Потому что уже понятно, что 21 процент (напоминаю — это 12 ставка в мире) не покрывает затрат.

По словам экономиста, ЦРБ хотел это сделать, но за день до обнародования решения была "прямая линия" Путина, и тот дал понять, что не нужно этого делать.

— И вот политика вмешалась — Центральный банк России решил: не будем повышать учетную ставку. Посмотрим, к чему это приведет, — говорит эксперт. — Ведь если это [удержание учетной ставки], уменьшение перевозок и еженедельная инфляция (в России пять недель подряд инфляция выше 0,35%: 0,37% — 0,36% — 0,5% — 0,48% — 0,35%). Две недели — почти полпроцента, а это — 25-процентная годовая инфляция по окончании года. При таких условиях не то, что 23, там 25 процентов будет мало, если это ключевая ставка.

Экономист прогнозирует: если в феврале "выстрелят" эти уже сейчас прогнозируемые проблемы, то ЦРБ придется повышать ставку, но уже не с 20 до 23%, а до 25, а там — кто его знает, что будет.

— История с рублем в конце ноября показала существенные "качели", когда утро начиналось с курса 105,5 руб/долл., а к обеду — 114,5. Затем они опустили ниже и стало 102 или 103, но мы видим, что эти постоянные "скачки" также наносят удар по российской экономике и потому большая проблема для России, чтобы действительно сохранить свой экономический рост.

Все больше разных составляющих требуют денег. У России этих денег нет и один из заместителей [председателя Центробанка РФ Эльвиры] Набиулиной сказал: пока продолжается т.н. "специальная военная операция" (как они называют войну), нормальной ситуации в экономике России не будет. Там на этом поставлен крест, — подытожил Иван Усс.

Напомним. "Телеграф" писал, что санкции не могут уничтожить российскую экономику, они имеют другую цель.