Прятали деньги в унитазе: ГБР задержало депутата Львовского облсовета и его подельника на крупной взятке (видео)

Злоумышленников обвинили в мошенничестве

Сотрудники ГБР задержали депутата Львовского облсовета и зама городского головы одной из ОТГ региона во время получения крупной взятки. Всего они мошенническим способом пытались "выманить" у местного бизнесмена 1 миллион 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Подельникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, депутат Львовского областного совета и заместитель городского головы одной из территориальных общин региона обратились к частному предпринимателю. Они предложили бизнесмену помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

После того, как предприниматель самостоятельно победил в открытых торгах и выиграл тендер, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они "поспособствовали" его победе. После этого злоумышленники в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли.

Этим делом заинтересовались специалисты ГБР, которые задержали мужчин во время получения ими 25 000 долларов США и а также 190 000 гривен, что в пересчете на национальную валюту составляет 1 миллион 200 тысяч гривен.

По месту их жительства были проведены обыски и на одном из опубликованных силовиками снимков можно заметить, что злоумышленники пытались спрятать пачки долларов даже в унитазе, перевязав их веревкой.

Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, СБУ и ГБР провели совместную операцию и задержали во Львове руководителя одного из межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Чиновник обложил "данью" бизнесменов, которые вели хозяйственную деятельность на территории одного из исправительных учреждении западного региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что замминистра энергетики Украины задержали на взятке в полмиллиона долларов. За эти деньги задержанный пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.