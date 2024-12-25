"Черный лебедь" оставит без денег. Кто и как выбросит Россию с мирового рынка нефти

Агрессор три года воевал, используя нефтедоллары из ФНБ, однако этот ресурс закончится уже в 2025 году

В России в 2025 году экономический спад достигнет минус 5%, а в следующем — эта рецессия может привести к продолжительной депрессии. При этом вложение огромных средств в оборонку не поможет повысить ВВП, поскольку 16-й пакет экономических санкций Евросоюза против РФ исключит возможность попадания в страну-агрессора западных комплектующих для производства высокотехнологичного оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он объяснил, почему Фонд национального благополучия не выручит россиян.

Эксперт пояснил, что параллельно с рецессией в 2025 году произойдет обнуление Фонда национального благосостояния (ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. В нем аккумулировали часть нефтегазовых доходов, которые образовывались, благодаря более высокой, чем планировалось, цене на нефть. — Ред.), о чем предупреждал Центральный банк России.

— Россия прошла эту войну во многом потому, что имела ФНБ. Это резерв, но если резервов нет, то не из чего элементарно платить пенсии, зарплаты в отдельных регионах. И тут уже будут экономические [проблемы]. Этот "черный лебедь" будет уже, как говорится, "лебедищем". Когда Фонд обнулят, а санкции продолжат работать — "черный лебедь" в виде нехватки денег и рецессия будут важны для россиян и российской политики, — говорит экономист.

Он напомнил, что Кремль постоянно говорит о неэффективности санкций, но при первой возможности просит их снять, поскольку они создают ему проблемы.

— Плюс еще возможна история, которая произошла в Советском Союзе, когда была договоренность тогдашнего президента США Рейгана и короля Саудовской Аравии по поводу стремительного наращивания добычи нефти, — напомнил Иван Усс. — В 1986-м Саудовская Аравия за полгода обвалила цену нефти на 61%. Сейчас она 70 [долларов за баррель], а тогда была 9,6. Она не будет 10, 20, 30 долларов, но может быть 40, если Соединенные Штаты будут добывать на 3 млн баррелей нефти в день больше, чем сейчас.

Аналитик упомянул и Венесуэлу — страну с самыми большими разведанными залежами нефти в мире — в которой у власти стоит человек с антиамериканскими позициями.

— Представьте, что его сменит человек с более уравновешенными взглядами, как это произошло в Сирии, который захочет развивать отношения со США, — говорит экономист. — Это значит, что нефтесервисные компании Соединенных Штатов мгновенно заходят в Венесуэлу и добывают нефть. Самая крупная по залежам нефти страна в мире — Венесуэла — в игре, вторая по этим залежам страна — Саудовская Аравия — в игре. США, кстати, на третьей-четвертой [ступени], но также увеличивают добычу. А в России технологии увеличивать [добычу] не так, чтобы и были.

По мнению Ивана Уса, цены будут падать, а освободившуюся нишу на рынке займут Венесуэла, Саудиты, другие страны ОПЕК и Соединенные Штаты.

— И вот тут у России вообще не будет возможности даже зарабатывать на нефти. И может быть история, о которой говорил еще в 2015 году российский финансист Степан Демура: когда цены на нефть все же взлетят — Россия ничего с этого иметь не будет, потому что технологий добычи нефти у нее недостаточно, в отличие от тех стран, которые эти технологии имеют. США будут давать их Венесуэле и Саудитам, поэтому эти страны и будут делить между собой мировой рынок нефти, а Россия будет не у дел, — подытожил экономист.

Напомним, Иван Ус объяснил "Телеграфу", как Россию выбросят с рынка газа в Евросоюзе.