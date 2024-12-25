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"Черный лебедь" оставит без денег. Кто и как выбросит Россию с мирового рынка нефти

Автор
Игорь Тимофеев
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Российские нефтяники качают "черное золото" по давно устаревшим технологиям
Российские нефтяники качают "черное золото" по давно устаревшим технологиям. Фото Getty Images

Агрессор три года воевал, используя нефтедоллары из ФНБ, однако этот ресурс закончится уже в 2025 году

В России в 2025 году экономический спад достигнет минус 5%, а в следующем — эта рецессия может привести к продолжительной депрессии. При этом вложение огромных средств в оборонку не поможет повысить ВВП, поскольку 16-й пакет экономических санкций Евросоюза против РФ исключит возможность попадания в страну-агрессора западных комплектующих для производства высокотехнологичного оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он объяснил, почему Фонд национального благополучия не выручит россиян.

Эксперт пояснил, что параллельно с рецессией в 2025 году произойдет обнуление Фонда национального благосостояния (ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. В нем аккумулировали часть нефтегазовых доходов, которые образовывались, благодаря более высокой, чем планировалось, цене на нефть. — Ред.), о чем предупреждал Центральный банк России.

— Россия прошла эту войну во многом потому, что имела ФНБ. Это резерв, но если резервов нет, то не из чего элементарно платить пенсии, зарплаты в отдельных регионах. И тут уже будут экономические [проблемы]. Этот "черный лебедь" будет уже, как говорится, "лебедищем". Когда Фонд обнулят, а санкции продолжат работать — "черный лебедь" в виде нехватки денег и рецессия будут важны для россиян и российской политики, — говорит экономист.

Он напомнил, что Кремль постоянно говорит о неэффективности санкций, но при первой возможности просит их снять, поскольку они создают ему проблемы.

— Плюс еще возможна история, которая произошла в Советском Союзе, когда была договоренность тогдашнего президента США Рейгана и короля Саудовской Аравии по поводу стремительного наращивания добычи нефти, — напомнил Иван Усс. — В 1986-м Саудовская Аравия за полгода обвалила цену нефти на 61%. Сейчас она 70 [долларов за баррель], а тогда была 9,6. Она не будет 10, 20, 30 долларов, но может быть 40, если Соединенные Штаты будут добывать на 3 млн баррелей нефти в день больше, чем сейчас.

Аналитик упомянул и Венесуэлу — страну с самыми большими разведанными залежами нефти в мире — в которой у власти стоит человек с антиамериканскими позициями.

— Представьте, что его сменит человек с более уравновешенными взглядами, как это произошло в Сирии, который захочет развивать отношения со США, — говорит экономист. — Это значит, что нефтесервисные компании Соединенных Штатов мгновенно заходят в Венесуэлу и добывают нефть. Самая крупная по залежам нефти страна в мире — Венесуэла — в игре, вторая по этим залежам страна — Саудовская Аравия — в игре. США, кстати, на третьей-четвертой [ступени], но также увеличивают добычу. А в России технологии увеличивать [добычу] не так, чтобы и были.

По мнению Ивана Уса, цены будут падать, а освободившуюся нишу на рынке займут Венесуэла, Саудиты, другие страны ОПЕК и Соединенные Штаты.

— И вот тут у России вообще не будет возможности даже зарабатывать на нефти. И может быть история, о которой говорил еще в 2015 году российский финансист Степан Демура: когда цены на нефть все же взлетят — Россия ничего с этого иметь не будет, потому что технологий добычи нефти у нее недостаточно, в отличие от тех стран, которые эти технологии имеют. США будут давать их Венесуэле и Саудитам, поэтому эти страны и будут делить между собой мировой рынок нефти, а Россия будет не у дел, — подытожил экономист.

Напомним, Иван Ус объяснил "Телеграфу", как Россию выбросят с рынка газа в Евросоюзе.

Теги:
#США #Россия #Нефть #Саудовская Аравия #Венесуэла #Черный лебедь #Фонд национального благосостояния