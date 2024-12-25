Красотка-сноубордистка погибла в Альпах (фото)

Спортсменка каталась на закрытом склоне

Известная сноубордистка, член олимпийской сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в Арозе (Швейцария). Недавно серфингистка из Италии Джулия Манфрини погибла на Ментавайских островах (Индонезия), столкнувшись с рыбой-меч.

О смерти Хедигер сообщает NZZ. По информации источника, Софи погибла в результате схода лавины.

"Мы ошеломлены, и наши мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", — заявил генеральный директор Швейцарской лыжной ассоциации Вальтер Ройссер.

Согласно первоначальным выводам кантональной полиции Граубюндена, Хедигер и еще один человек спустились на лыжах по закрытому склону. Когда они покидали склон, на Хедигер сошла лавина, ее спутник сумел выжить и уведомил спасателей. Девушку, которая погибла на месте, нашли спустя два часа. Прокуратура Граубюндена начала расследование происшествия.

Хедигер принимала участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае. В прошлом сезоне она впервые поднялась на подиум Кубка мира в своей дисциплине сноуборд-кросс. Девушка вела блог в Instagram, где радовала подписчиков яркими фотографиями.

Софи Хедигер

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