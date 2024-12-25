Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" и пикантный клип Latexfauna: топ-10 главных премьер 2024 года

В 2024 году в Украине произошло много интересных событий

Украинцы — невероятные люди с нечеловеческой стойкостью и мужеством. Даже на фоне полномасштабной войны и каждодневных трагедий, украинцы продолжают жить, творить и побеждать. В конце года принято подводить итоги, и мы уже публиковали топ-8 украинских звезд, которые пошли служить в ВСУ в 2024 году, а сегодня рассказываем о главных, громких и важных премьерах 2024 года.

"Телеграф" собрал топ-10 главных премьер 2024 года, слава о которых распространилась далеко за пределами Украины.

Украина впервые получила Оскар

В 2024 году произошло очень важное событие — украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил всемирное признание и кинопремию "Оскар". Это случилось впервые за всю историю независимой Украины.

Песня Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024

В 2024 году Украину на Евровидении представлял дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". Украинки покорили сердца еврофанов не только песней, но и необычной постановкой. Певицы заняли достойное третье место, а их копозиция и сейчас продолжает лидировать в европейских чартах.

Нетипичный для украинцев фильм La Palisiada

В прокат в 2024 году вышел необычный украинский фильм La Palisiada, который окрестили "постсоветским нуаром". Этот фильм наделал много шумихи, как среди кинокритиков, так и среди обычных зрителей, но равнодушным не остался никто.

Klavdia Petrivna — разоблачение и два концерты

Практически весь 2024 год вокруг загадочной певицы Klavdia Petrivna точились споры и слухи относительно ее личности. Она стала настоящей звездой соцсетей, а ее песни активно ротировались на радио и звучали едва ли не с каждого утюга. Громкой премьерой 2024 года стали два масштабных концерта Klavdia Petrivna в последние два дни лета. Она собрала около 16 тысяч живых зрителей, отыграв два концерта в Дворце спорта. И конечно, раскрыла свою личность — за образом Klavdia Petrivna скрывалась 19-летняя певица Соломия Опришко.

Пикантный клип "Масандра" от группы Latexfauna

Весьма провокационный клип группы Latexfauna "Масандра" вышел еще в сентябре 2023 года. Однако мировое признание он получил уже в 2024 году. Украинский клип вошел в топ самых популярных клипов мира, наряду с клипами Билли Айлиш, Шакиры и Леди Гаги.

"Холостяк-13" с ветераном "Тереном" на украинском языке

Телевизионной премьерой 2024 года стал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", который разорвал все шаблоны. Во-первых, главным героем стал ветеран войны Александр Будько "Терен", который потерял обе ноги на фронте. Во-вторых — это первый сезон, снятый полностью в Украине и на украинском языке. К слову, уже в эту пятницу, 27 декабря состоится финал этого сезона "Холостяка".

Украина получила самолеты F-16

Военная премьера этого года — Украине передали долгожданные истребители F-16, которые ощутимо усиливают нашу воздушную оборону. Известно, что F-16 на вооружение Украины передали Нидерланды и Дания, и они уже выполняют боевые задачи.

К слову, о военных достижениях 2024 года — украинские войска впервые в истории захватили часть российских территорий в Курской области.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля стала настоящей сенсацией 2024 года и наделала шумихи во всем мире. Шутер, созданный украинской студией GSC Game World, через неделю после релиза, разошелся тиражом более 1,5 миллиона проданных копий. К слову, лидером по покупке игра стали США, а вот в России игру легально купить нельзя, из-за чего российские геймеры очень бесились.

Мировой рекорд Ярославы Магучих

Украинская легкоатлетка 22-летняя Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту. Она прыгнула 2.10 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, и с первой попытки и побила рекорд, державшийся с 1987 года. К слову, украинские спортсмены на Олимпийских играх-2024 в Париже показали лучший за последние 12 лет результат — 3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые медали и 22 место в общекомандном зачете.

Презентация украинской ракеты-дрона "Пекло"

Еще одна премьера в военной сфере — презентация украинской ракеты-дрона "Пекло". Ее дальность составляет до 700 километров, а летит она со скоростью до 700 км/ч. Известно, что ракету-дрон "Пекло" уже протестировали в боевых условиях. И это при том, что в течение года "Пекло" создавалось практически с нуля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из звезд-мужчин так и не вернулся в Украину. Он здесь построили карьеру и сбежали во время войны.