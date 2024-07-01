Боевые действия в Украине завершатся в 2025 году? В бюджетной декларации нашли интересную деталь

Также прогнозируют рост ВВП

В одобренной Кабинетом Министров Украины бюджетной декларации на 2025-2027 год оказались интересные нюансы. Ведь правительство уже с 2026 планирует снижать оборонные расходы.

В опубликованном нардепом Ярославом Железняком документе отмечено, что в 2025 году из бюджета на оборону и безопасность выделят 2,2 трлн грн.

В то же время в 2024 году эти расходы составят 1,69 трлн гривен (22% ВВП). То есть в следующем году сумма вырастет, однако уже с 2026 года будет снижаться.

Согласно одобренной бюджетной декларации на 2025-2027 годы, оборонные расходы в ближайшие годы будут составлять:

2025 — 2,2 трлн грн;

2026 — 1,6 трлн грн;

2027 — 1,5 трлн грн.

В документы указано, что объемы расходов будут пересматриваться при подготовке проекта законов о Государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом решений руководства государства, продолжительности и интенсивности военного конфликта.

Ориентируясь на эти изменения и прогнозы, можно сделать вывод, что Кабмин рассчитывает на прекращение активных боевых действий уже в следующем 2025 году. Это подтверждает и рост ВВП в указанные сроки.

ВВП реальный:

2025 год +2,7%;

2026 год +7,5%;

2027 год +6,2%.

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