Бойові дії в Україні завершаться у 2025 році? У бюджетній декларації знайшли цікаву деталь

Також прогнозують ріст ВВП

У схваленій Кабінетом міністрів України бюджетній декларації на 2025-2027 рік виявились цікаві нюанси. Адже уряд вже з 2026 року планує знижувати оборонні видатки.

В опублікованому нардепом Ярославом Железняком документі зазначено, що у 2025 з бюджету на оборону та безпеку виділять 2,2 трлн грн.

Водночас у 2024 році ці витрати становитимуть 1,69 трлн гривень (22% ВВП). Тобто наступного року сума зросте, проте вже з 2026 буде знижуватись.

Згідно зі схваленою бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, оборонні витрати в найближчі роки становитимуть:

2025 — 2,2 трлн грн;

2026 — 1,6 трлн грн;

2027 — 1,5 трлн грн.

У документи зазначено, що обсяги видатків будуть переглядатися під час підготовки проєкт законів про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням рішень керівництва держави, тривалості та інтенсивності воєнного конфлікту.

Орієнтуючись на ці зміни та прогнози, можна дійти висновку, що Кабмін розраховує на припинення активних бойових дій вже наступного 2025 року. Це ж підтверджує і зростання ВВП у вказанні терміни.

ВВП реальний:

2025 рік +2,7%;

2026 рік +7,5%;

2027 рік +6,2%.

Раніше "Телеграф" писав, що над Україною нависла загроза дефолту, адже важливі валютні переговори затягуються.