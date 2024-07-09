Колу приравнивают к водке. Как это повлияет на цены

В Украине хотят ввести акциз на подслащенные сахаром напитки

Что общего между лимонадом и водкой? Акцизы. Такая практика существует почти во всем мире. Правительства пытаются решить две взаимосвязанные задачи: наполнить бюджеты и улучшить здоровье нации (хоть на бумаге).

Недавно о планах введения акцизов на подслащенные напитки заговорили и в Украине. На сколько подорожает такая продукция в результате введения акциза, еще неизвестно, но Кабинет министров заложил опцию нового акцизного налога в бюджетную декларацию на 2025—2027 годы. Времени еще достаточно, за три года многое может измениться. Но акциз – примут. Это инструмент, который сочетает в себе не только способ наполнения бюджета, но и заботу о здоровье населения. Налоги на употребление добавленного сахара или разные виды ограничений действуют в 107 странах. Это мировая практика, всесторонне поддерживаемая ВОЗ и украинским Минздравом.

Все ради здоровья украинцев

Диабет в Украине занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкоболезней. Каждый украинец употребляет около 100 и более граммов сахара в день. При том, что ВОЗ рекомендует не более 25 граммов сахара в день.

Чем дороже будут сладкие напитки, тем меньше их будут потреблять: рост цены на сладкие напитки на 20% в результате налогообложения может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20%, таким образом предотвращая ожирение и диабет, так обосновали предложение в Верховной Раде.

У власти дошли руки до "сладкой проблемы"

В Раде уже зарегистрирован ряд законопроектов о налогообложении подслащенных напитков: № 9032 и № 9032-1. В первом акциз на подслащенные напитки предполагается в гривневом эквиваленте, во втором – в евро.

Законопроект № 9032 о налогообложении подслащенных напитков был зарегистрирован в Раде еще 17 февраля 2023 года. Его инициаторами стали нардепы от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Анатолий Бурмич и Антонина Савицкая. Документ предусматривал акцизный налог в зависимости от содержания сахара на 100 г жидкости: за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка производители должны платить по 10 грн акциза. В законопроекте предусматривается, что на время действия военного положения, но не дольше, чем до конца 2023 года, будет введена льготная ставка в 5 грн за 25 граммом сахара на литр.

Посчитаем по варианту законопроекта № 9032. С акцизом по ставке 10 грн за 25 г сахара по состоянию на сейчас:

Минфин в экспертизе законопроекта № 9032 подтверждает: предложенное документом налогообложение приведет к росту цены сладких безалкогольных напитков где-то на 88% (расчет произведен на основе напитка Coca-Cola 1 л ценой 30 грн, по данным популярных сайтов).

Ужас? Не торопитесь с выводами. Потому что гривна потихоньку, но девальвирует. В той же Бюджетной декларации заложено: курс гривны в 2025 году упадет до 45 за доллар, в 2026-м — до 46,5, в 2027-м — до 46,4. А что будет через десять лет? А гривневый акциз на сладкие напитки "замрет".

То же касается и акцизных поступлений в бюджет. В первом варианте законопроекта в феврале 2023 года Министерство финансов в своей бюджетной экспертизе подсчитало, что поступления в бюджет от акциза на сладкие напитки, согласно законопроекту № 9032, могут составлять 3,3 млрд грн ежемесячно при введении ставки налога для переходного периода (5 грн). Дальнейшее повышение ставки акцизного налога до 10 грн увеличит соответствующие налоговые поступления вдвое.

То ли из-за опасений фискальных рисков (Минфин предупредил, что производители могут пойти туда же, куда и производители табака или водки — в тень), то ли из-за нежелания ломать голову, высчитывая сколько сахара содержит тот или иной напиток, но еще в марте 2023 года широкая коалиция в полусотни депутатов подала законопроект № 9032-1.

Им предлагалось "путем внесения изменений в Налоговый кодекс отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, в подакцизные товары и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка". Уф-ф, облегченно выдохнули производители соков, прекрасно зная, что содержание сахара в соках выше, чем в подслащенной воде.

Пусть платят за этот "легальный наркотик", как называют сахар, те, кто производит сладенькую водичку. Потребители тоже могут не очень беспокоиться: в варианте с законопроектом № 9032-1 подорожание лимонада будет составлять всего 4 грн на литровую бутылку. Но помним – курс евро будет расти, а с ним и будущий акциз на подслащенные напитки. И цена соответственно.

Из пояснительной записки к законопроекту № 9032-1 видно, что с таким уровнем налогообложения Украина будет как раз посреди европейского тренда, где между Латвией и Польшей — 10 евро за гектолитр напитков. Однако прогнозы по поступлениям в бюджет были более скромными: в случае принятия закона уже за первый год можно будет дополнительно привлечь в бюджет от 5,1 до 7,8 млрд гривен. Минфин по законопроекту № 9032-1 спрогнозировал возможность получить дополнительные 6,9 млрд грн в расчете на год. Не 3,3 млрд грн ежемесячно, как в законопроекте № 9032, но тоже деньги немалые.

Налог на сахар

Будет ли противодействие принятию этих законопроектов? Немалое. И примеры мировой практики не помогут. Плательщиками налога и в первом законопроекте, и во втором будут импортеры и производители сладких напитков. Последние бросились с научными фактами доказывать, что сахар увеличивает массу тела, только если вы едите его больше, чем сжигает ваш организм.

"Налог на сахар ошибочно предполагает, что в ожирении виноват один ингредиент. Такой подход не приводит к систематическому успеху и в конечном этапе к более здоровой нации", — утверждает Александр Коротинский, директор "НПЦ Цукробурякового виробництва", советник главы ТК-56 "Сахар и крахмалопаточные продукты". И приводит пример мексиканских детей: и акциз ввели, а они все толстеют.

Так какой же законопроект утвердят? 9032 или 9032-1? И будут ли нардепы "видеть сахар" в пресловутой Coca-Cola Zero? И сколько лимонадов появится исключительно "без сахара"? Законопроект № 9033-1 ожидает, что полученные от уплаты налога средства направят на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечения от них, а также в поддержку программы детского питания в школах , инициированную супругой президента Еленой Зеленской.

Справка

По состоянию на 2022 год 28,3% взрослого населения Украины употребляют сладкие безалкогольные напитки, охлажденные чаи в бутылках и сладкие компоты чаще, чем раз в неделю. А более двух третей родителей не против того, что их дети пьют газировку и сладкие пакетированные соки.

А как в Европе?