Женщины вытесняют мужчин из ФОПов. Есть одна причина

Такого существенного разрыва ранее не наблюдалось

Чуть более 148 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП, чаще употребляется украинская форма — ФОП) были зарегистрированы в Украине в первом полугодии 2024 года. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводит аналитический сервис YouControl. Правда при этом, как подчеркивается на портале, в июне 2024 года регистрация ФОП по сравнению с аналогичным периодом 2023 года упала на 30%.

Падение регистраций в июне было отмечено во всех регионах. Наибольшее наблюдалось в Харькове: -13,6% в мае и -38,9% в июне, что, по всей вероятности, связано с усилением террористических атак России.

При этом женщины открыли значительно больше ФОПов, чем мужчины: 59,8% новых ФОПов принадлежат женщинам, а 40,2% — зарегистрировали мужчины.

"Такого существенного разрыва между долей женщин и мужчин, зарегистрированных предпринимателями, ранее не наблюдалось, хотя YouControl более 8 лет осуществляет мониторинг гендерной структуры ФОП, – объясняет финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк. – Поэтому можно предположить некоторое усиление влияния мобилизационных процессов на нежелание мужчин регистрировать в государственных органах новую предпринимательскую деятельность. Более того, гендерная структура закрытия ФОП противоположна: мужчины на 4 процентных пункта чаще закрывали ФОП, чем женщины. С другой стороны, "перекос" в сторону ФОП, зарегистрированных женщинами, не столь кардинальный, чем мог бы быть гипотетически, поэтому не следует чрезмерно сгущать краски при интерпретации данных показателей".

В целом же больше всего ФОПов было зарегистрировано в секторах розничной торговли – более 40 тысяч, информационных технологий – 19,6 тысячи, и других услуг – 18,8 тысячи.