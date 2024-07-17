Жінки витісняють чоловіків із ФОПів. Є одна причина

Такого суттєвого розриву раніше не спостерігалося

Трохи більше ніж 148 тисяч фізичних осіб – підприємців (ФОП) було зареєстровано в Україні у першому півріччі 2024 року. Це майже на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані наводить аналітичний сервіс YouControl. Щоправда, як підкреслюється на порталі, у червні 2024 року реєстрація ФОП порівняно з аналогічним періодом 2023 року впала на 30%.

Падіння реєстрацій у червні було відзначено у всіх регіонах. Найбільше спостерігалося у Харкові: -13,6% у травні та -38,9% у червні, що, ймовірно, пов’язано з посиленням терористичних атак Росії.

При цьому жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОПів належать жінкам, а 40,2% зареєстрували чоловіки.

"Такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, раніше не спостерігалося, хоча YouControl понад 8 років здійснює моніторинг гендерної структури ФОП, – пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. – Тому можна припустити деяке посилення впливу мобілізаційних процесів на небажання чоловіків реєструвати у державних органах нову підприємницьку діяльність. Щобільше, гендерна структура закриття ФОП протилежна: чоловіки на 4 відсоткові пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки. З іншого боку, "перекіс" у бік ФОП, зареєстрованих жінками, не такий кардинальний, ніж міг би бути гіпотетично, тому не слід надмірно згущувати фарби при інтерпретації даних показників".

Загалом найбільше ФОПів було зареєстровано у секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тисяч, інформаційних технологій – 19,6 тисячі, та інших послуг – 18,8 тисячі.