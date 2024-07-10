Без "случайных пассажиров": в Раде объяснили, какое экономическое бронирование нужно для ФОПов

Задача экономического бронирования – не в том, чтобы спасти всех от мобилизации.

В одном из законопроектов об экономическом бронировании условия для физических лиц-предпринимателей (чаще употребляется украинская форма ФОП — ред.) прописаны отдельно от условий для крупного бизнеса. По словам автора инициативы Дмитрия Наталухи, принятие такого решения состоялось после ряда обсуждений и консультаций.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу". Полную версию читайте в материале: За 20 тысяч и ротаций ради на фронте. Нардеп ответил на главные вопросы об экономическом бронировании

"Если разрешить ФОПам бронироваться на таких же условиях, как юридическим лицам предлагается бронировать наемных работников, то может сложиться ситуация, что все наемные работники на следующее утро зарегистрируются ФОПами и сами себя забронируют. А это последнее, что нам бы хотелось", — сказал Наталуха.

По словам нардепа, если смотреть на это с точки зрения аккумуляции денег, то ничего плохого нет. Но с точки зрения оттока потенциальных кадров из мобилизационного резерва это может иметь негативные последствия.

"Поэтому для ФОП прописана отдельная процедура, она заключается в двух условиях. Первая – на момент вступления закона в силу этот ФОП должен был проработать не менее 6 месяцев. То есть, если закон вступает в силу, например, 1 сентября, это значит, что этот ФОП должен был работать и быть зарегистрированным минимум с марта. То есть 6 месяцев назад", — сказал нардеп.

Зачем это делается? По словам Наталухи, для того чтобы поставить барьер для тех, кто захочет быстро зарегистрироваться. Именно поэтому инициаторы законопроекта не привязываются к какой-либо дате, а лишь к моменту вступления в силу, чтобы военнообязанные мужчины не смогли просчитать, когда именно регистрировать ФОП.

"О чем это будет говорить? О том, что вы уже 6 месяцев, полгода были полноценным участником экономики, что вы создавали какую-то добавленную стоимость, а не просто пришедшими, зарегистрировавшимися случайными пассажирами и хотят забронироваться", — сказал Наталуха.

Второе требование – месячный оборот за последний отчетный период должен быть не менее стоимости 3 месяцев бронирования. То есть, это 60 тыс. грн. Нардеп отметил, что это не большие деньги, даже для ФОП, учитывая, что речь идет об обороте, а не чистой прибыли. Но по крайней мере такой оборот продемонстрирует, что у ФОП есть реальные движения по счету со средствами, позволяющими бронировать своих работников или себя.

"Если у вас ноль, вы зарегистрировались вчера, но каждый месяц у вас на счету появляется 20 тыс. грн, это значит, что вы этот инструмент используете не для того, чтобы экономически усилить страну, а для того, чтобы себя защитить себя от мобилизации", — отметил народный избранник и добавил, что задача экономического бронирования — не в том, чтобы всех спасти от мобилизации, а именно для того, чтобы придать какую-либо предсказуемость экономике.

На вопрос журналистки о том, могут ли медийщики и креативщики, чаще всего работающие именно через ФОП, забронировать сами себя, Наталуха ответил, что могут.

"Если отвечают этим двум требованиям, то да", — сказал народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экономическое бронирование приблизит ротацию для военных. Такое мнение высказал инициатор одного из законопроектов.