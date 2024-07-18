В сентябре автомобилистов ждет двойной ценовой удар

Как повлияет рост акцизов на стоимость бензина и автогаза

В четверг, 18 июля, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о росте акцизов на топливо. Неминуемым следствием этого станет повышение цен на горючее в Украине. И в первую очередь подорожание затронет автогаз.

Такое мнение высказали многие эксперты топливного рынка. По их словам, рост цен на автомобильный газ будет примерно в 2,5 раза выше, чем на бензин или дизельное топливо.

Так, по мнению эксперта топливного рынка Сергея Куюна, вследствие повышения акциза бензин подорожает на 1,5 грн, дизель – на 2 гривны и автогаз – на 5 грн за литр.

"По бензину и дизелю — в целом есть все шансы пройти незаметно, если мировой рынок в августе просядет. Газ подорожает. Но все равно останется очень выгодным топливом. Сейчас он дешевле бензина на 30 грн, будет — на 27. Много лет государство помогало потребителям сжиженного газа, предоставляло льготы, теперь государству требуется помощь. А точнее — всем нам, потому что эти деньги пойдут на защиту всех нас. По моим подсчетам, дополнительно бюджет будет получать свыше 6 млрд грн ежемесячно", — отмечает эксперт.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Лёушкина, подорожание пройдет в два этапа. Поначалу примерно 3—5 сентября бензин и дизель подорожают примерно на 1 гривну, автогаз – на 3 гривны. Примерно 15—20 сентября произойдет второй этап роста цен – еще на 50 копеек для бензина, 1 гривну — для дизеля и 2 гривны — для автогаза.

"К 1 сентября продавцы еще будут оперировать партиями товара, закупленными и растаможенными до введения акциза, поэтому подорожание не будет резким. Сначала рост составит 60—70%, а через две недели, когда будут завезены новые партии с уплатой повышенных налогов, топливо подорожает еще на 30-40%", — подчеркнул "Телеграфу" Дмитрий Леушкин.

Отметим, что также на стоимость топлива осенью может повлиять рост цен на нефть и изменение курса доллара. По мнению того же Дмитрия Лёушкина, к осени в условиях предвыборной гонки в США республиканцы могут попробовать повысить цену на нефть и топливо, чтобы вызвать недовольство американцев.