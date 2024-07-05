По 5 гривен на литре – не предел: эксперт рассказал, какие цены на горючее будут после повышения акцизов

Авто с ГБО может стать не выгодным?

Комитет Верховной Рады Украины неожиданно одобрил второе чтение законопроект о повышении акциза на автогаз с предварительно запланированных 70 евро до 250 евро за 1000 литров. Это решение вызвало волну беспокойства среди украинских автомобилистов и экспертов рынка.

Такое повышение акцизов приведет к значительному росту цен на топливо. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95.

автогаз подорожает больше всего — на 5,5 гривен за литр;

бензин вырастет в цене на 1,5 гривны за литр;

дизельное горючее подорожает на 1,8-2 гривны за литр.

Однако эксперт отмечает, что это не окончательные цифры, поскольку законопроект еще обсуждается, и конечная версия может отличаться от текущей. "Сегодня литр автогаза стоит 26 гривен, а может вырасти до около 30,50 гривен. Это существенно, но не критично для потребителей", — объясняет Куюн.

Несмотря на повышение эксперт считает, что использование автогаза все равно останется выгодным. По его словам, соотношение цен между автогазом и бензином составит 52%, что все еще "экстравыгодно" для водителей. Не выгодно автомобиль автогазом заправлять по сравнению с бензином будет, когда он (только теоретически, потому что этого не произойдет) достигнет отметки 47 гривен за литр.

Куюн также отмечает, что повышение акцизов – это необходимый шаг для наполнения государственного бюджета, особенно в условиях войны. "Украинцы вынуждены будут платить больше, но это можно считать донатом на армию", — отмечает эксперт.

Больше читайте в материале "Телеграфа": А втогаз "умрет", а ездить на ГБО станет не выгодно? Эксперт прокомментировал скандальное повышение акцизов на горючее.

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