Какие АЗС предлагают самые выгодные цены на топливо в Киеве: обзор прайса
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Цены уже не будут стоять на месте
Комитет Верховной Рады Украины недавно одобрил ко второму чтению законопроект о существенном повышении акцизов на горючее. Это решение вызывает беспокойство среди украинцев из-за потенциального роста цен.
"Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на горючее киевских АЗС в конце второй декады июля. В настоящее время на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:
Газ — 25,49 грн
ГП — 50,49 грн
А-95 — 53,29 грн
На UPG:
ГАЗ — 26,00 грн
ГП — 51,90 грн
А-95 — 57,00 грн
А-95+ — 59,00 грн
А-100 — 64,00 грн
На WOG и ОККО следующие цены:
ГП — 55,99 грн
А-95 — 59,99 грн
A-95+ — 61,99 грн
ГАЗ — 27,99 грн
А-100 на WOG — 67,99 грн
Табло KLO показывает следующие цифры:
ГАЗ — 27,59 грн
ГП — 55,09 грн
А-95 — 59,29 грн
A-95+ — 61,39 грн
А-100 — 65,39 грн
На Shell :
ГАЗ — 27,59 грн
ГП — 55,49 грн
А-95 — 59,49 грн
A-95+ — 62,49 грн
А-100 — 68,49 грн
Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :
ГАЗ — 27,99 грн
ГП — 56,99 грн
А-95 — 60,99 грн
A-95+ — 62,99 грн
А-100 — 69,99 грн
Напоминаем, что скоро может подорожать автогаз. Акциз на горючее может вырасти с 70 до 250 евро за тонну. Помимо этого повышение цены неизбежно для бензина и дизтоплива.
Ранее "Телеграф" писал, что предвыборная стычка Трампа и Байдена может повысить цены на топливо в Украине. Хуже придется владельцам машин на газе.