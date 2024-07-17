Какие АЗС предлагают самые выгодные цены на топливо в Киеве: обзор прайса

Цены уже не будут стоять на месте

Комитет Верховной Рады Украины недавно одобрил ко второму чтению законопроект о существенном повышении акцизов на горючее. Это решение вызывает беспокойство среди украинцев из-за потенциального роста цен.

"Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на горючее киевских АЗС в конце второй декады июля. В настоящее время на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

Газ — 25,49 грн

ГП — 50,49 грн

А-95 — 53,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,00 грн

ГП — 51,90 грн

А-95 — 57,00 грн

А-95+ — 59,00 грн

А-100 — 64,00 грн

На WOG и ОККО следующие цены:

ГП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 67,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 27,59 грн

ГП — 55,09 грн

А-95 — 59,29 грн

A-95+ — 61,39 грн

А-100 — 65,39 грн

На Shell :

ГАЗ — 27,59 грн

ГП — 55,49 грн

А-95 — 59,49 грн

A-95+ — 62,49 грн

А-100 — 68,49 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

ГАЗ — 27,99 грн

ГП — 56,99 грн

А-95 — 60,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Напоминаем, что скоро может подорожать автогаз. Акциз на горючее может вырасти с 70 до 250 евро за тонну. Помимо этого повышение цены неизбежно для бензина и дизтоплива.

Ранее "Телеграф" писал, что предвыборная стычка Трампа и Байдена может повысить цены на топливо в Украине. Хуже придется владельцам машин на газе.