Предвыборная схватка Трампа и Байдена может повысить цены на бензин в Украине. Как такое возможно?

Выборы в США могут стать одной из причин возможного роста цен на топливо

Акцизы на топливо, которые должны вырасти осенью, могут повлиять на цену бензина. Правда хуже всего придется владельцам машин на газу. Тут рост может составить до 5 гривен на литре.

"Среди факторов, влияющих на рынок, выделим рост валютного курса, а также котировки внешнего рынка, которые в последнее время достаточно активно колеблются. Но пока критических изменений нет, и никто не ожидает резких изменений", — говорит эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

При этом после введения акциза рост цен на бензин может составить до 1,5 грн и дизельного топлива до 2 грн за литр.

По мнению основателя логистической группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, акциз на бензин в 1,5 гривны большинство продавцов в своих доходах даже не заметят. Причина этому – высокая маржа до 15 гривен на литре, что позволяет в идеале даже не повышать цену, а просто отказаться от части сверхприбыли.

В то же время эксперт не исключает резкого роста топлива, но правда при двух условиях – росте мировых цен на нефть, и девальвации гривны.

Заметим, что по данным сайта Минфин, нефть марки Brent с начала года подорожала с 76 до 85 долларов за баррель.

"Я не исключаю, что в условиях предвыборной гонки в США республиканцы могут попробовать повысить цену на нефть и топливо чтобы вызвать недовольство американцев. В Соединенных Штатах именно цена бензина является тем показателем, к изменениям которого население особенно восприимчиво", — подчеркнул связь выборов в США и возможного роста цен на нефть Дмитрий Леушкин.

Пока же в Украине наблюдается даже некоторый избыток топлива, что побуждает продавцов обещать покупателям скидки до 10%. Это также удерживает цену на бензин и дизель.