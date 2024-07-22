Кому действительно выгодны новые налоги для АЗС и закроются ли сельские автозаправки: "Телеграф" расспросил экспертов

Цены на АЗС повысятся, а малые автозаправки вообще исчезнут?

Топливный рынок Украины может претерпеть существенные изменения из-за новых законодательных инициатив. Законопроект №11416, недавно поданный в Верховную Раду, еще не принят даже в первом чтении, но уже вызывал беспокойство. В частности, одной из первых забила тревогу народный депутат Нина Южанина. Она утверждала, что, согласно предложенной новой финансовой нагрузке в виде авансового платежа по налогу на прибыль АЗС, цены на топливо существенно возрастут, а малые автозаправки в селах и городках и вовсе закрываются.

"Телеграф" обратился к экспертам топливной отрасли, чтобы узнать, все ли так плохо, как утверждает Южанина.

Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95, отмечает, что в настоящее время механизмы, закладываемые в этом законопроекте, несколько сложно понять. "На украинском топливном рынке проблема неуплаты налогов стоит очень остро. И если горючее и акциз хотя бы как-то администрируются, то уплата операционных налогов с бизнеса отсутствует. Многие малые АЗС работают официально без прибыли, они не платят налог на прибыль соответственно, а некоторые умудряются работать еще и в убыток. А что это за бизнес, который не дает прибыли?

То же самое, по мнению Куюна, происходит за вычетом из заработной платы. Почему на одних АЗС работники по документам получают 6-7 тысяч гривен, а у других — 20 тысяч официальной зарплаты. Никто бы не работал за 7 тысяч, когда на соседней АЗС получают втрое больше. Это зарплата в конвертах.

Малые АЗС, как считает Артем Куюн, также "никуда не денутся". У них достаточно доходов, чтобы перекрыть эту финансовую нагрузку. Однако есть другая проблема.

В представленном в ВРУ проекте №11416 правительство предлагает ввести авансовый платеж по налогу на прибыль для АЗС, месячный размер которого составит 4000 гривен на 1 куб. метр резервуаров для горючего, размещенных на такой АЗС. Артем Куюн говорит, что сложно рассчитать, сколько должна будет оплатить та или иная автозаправка. "Есть, например, на АЗС 20 кубов резервуаров, но используются, например, 10. Как это определить?" – отмечает эксперт. Это не очень логичный подход, считает Куюн. Поэтому законопроект нужно дорабатывать.

Кардинально другое мнение у президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонида Косянчука. Он считает, что этот законопроект – результат неконкурентной борьбы премиальных брендов. И простое принуждение к подъему цен малых АЗС. Если изменения все же будут приняты, то небольшие автозаправки действительно могут оказаться в затруднительном положении, ведь такие суммы для них будут неподъемными. Отдельно удивляет механизм авансовых платежей, ведь отчитываться нужно за 1 месяц, а платить за 3 месяца. Как можно заплатить за прибыль, которой еще нет? Возможно спрогнозировать, сколько ты продашь горючего за квартал.

"Увидим, в каком виде его примут (законопроект, — ред.)", — подытожил Косянчук.

Ранее Телеграф также писал, что АЗС отказывают в заправке в канистры. Теперь купить горючее для генератора стало настоящим квестом.