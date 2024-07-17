Беспокоятся о гражданах? В Украине в 2,5 раза может вырасти цена на популярные напитки

Приблизительно 50 стран мира уже ввели такие налоги

Популярные безалкогольные напитки, вроде Pepsi, Fanta, Coca-Cola и другие, могут вырасти в цене в 2,5 раза. В целом речь обо всех сладких напитках, содержащих сахар или подсластители.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Сообщение сделал в своем Telegram.

"Данная законодательная инициатива призвана способствовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ", — написал глава комитета.

Законопроектом №9032-1 предлагается:

отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ;

установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога определяются изготовители и импортеры напитков.

По словам Гетманцева, около 50 стран мира ввели налоги на сладкие напитки в разных формах. Такие шаги предпринимаются для достижения целей здравоохранения.

Также глава комитета добавил, что введение акцизного налога на сладкие напитки соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года.

"Статьей 1 общих положений настоящей Директивы установлено, что для определения общего режима налогообложения акцизами государства-члены могут налагать налоги на товары, не подакцизные", — написал Гетманцев.

По словам нардепа Ярослава Железняка, основной вариант законопроекта предусматривает увеличение пошлины до 10 грн за 25 грамм сахара на литр.

"В бутылке той же Колы где-то 110 граммов на литр, и поэтому выходит налог будет на 44 грн. Ну да, получается в 2,5 раза (увеличится цена — прим. ред.)", — написал Железняк.

"Далее был альтернативный законопроект в котором уже 0,1 евро на литр. То есть на бутылку Колы это уже не 44 грн, а где-то 4,5 грн налога на литр. Ну в раз 10 меньше, чем в первом основном законе", — добавил нардеп.

В любом случае, ныне за законопроект проголосовали 16 членов комитета. Будет ли принят закон решит Верховная Рада Украины.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире существенно выросли цены на популярный утренний напиток. Скоро они вырастут и в Украине.