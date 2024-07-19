Заплатят покупатели авто: в Украине вводят новый налог

Нововведения будут касаться налогообложения новых легковых автомобилей и недвижимости

Кабинет Министров Украины принял важное решение, которое может существенно изменить финансовый ландшафт страны. Законопроект, предусматривающий повышение военного сбора, уже утвержден для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде. Ранее им поделился нардеп Железняк.

Это вызвало широкий резонанс среди предпринимателей и граждан, поскольку оно касается многих аспектов экономической жизни. В то же время власти осознают, что этот шаг может замедлить экономическое восстановление и снизить доходы украинцев.

Что изменится

Прежде всего запланировано увеличение военного сбора. Ставку налога хотят повысить с 1,5 до 5%. Это означает, что налогоплательщики, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), будут обязаны платить больше.

Во-вторых, этот налог будет касаться и ФЛП. Для физических лиц-предпринимателей введут обязанность уплаты военного сбора, причем ставки могут варьироваться в зависимости от группы ФЛП. Это может оказать существенное влияние на малый бизнес, который и так страдает от экономических трудностей.

Налогообложение недвижимости и автомобилей

Важным новшеством станет введение военного сбора на приобретение новых легковых автомобилей. При покупке автомобилей, подлежащих первой регистрации в Украине, налогоплательщики должны будут уплатить 15% от стоимости авто. То есть, стоимость даже ввезенного из-за границы авто может автоматически прибавить те же 15%. Это правило касается как физических лиц, так и юридических лиц, за исключением случаев, когда автомобили оформляются лицами с инвалидностью.

Военный сбор планируется ввести также на сделки по купли-продажи недвижимостью. Продавцы будут обязаны платить 5% дохода, полученного от продажи одного объекта в течение года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верховная Рада повысила акцизы на горючее. Эксперты прогнозируют, что столь значительное повышение акциза приведет к резкому росту цен на автогаз.