Дмитрий Алексеенко, вице-президент ICC: Если повысят налоги, стране грозит гиперинфляция уже в этом году

Эксперт рассказал, где государство может взять деньги на армию без увеличения налогового давления на бизнес

В Украине не утихает острая дискуссия между властью и бизнес-средой относительно бюджетного кризиса. С сентября в стране вырастут акцизы на горючее. В то же время правительство предлагает парламенту еще увеличить ряд налогов, чтобы частично залатать бюджетные дыры. Впрочем, есть немало нюансов.

Почему крупные бизнес-ассоциации недовольны планами чиновников? Есть ли альтернативы наполнению главной сметы страны и что, наконец, будет с ценами в магазинах уже этой осенью? Об этом "Телеграф" спросил у Дмитрия Алексеенко, вице-президента ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту.

— В Украине с сентября вырастет акциз на горючее. По расчетам авторов соответствующего закона, это приведет к удорожанию бензина на заправках на 1,5 гривны за литр, дизеля — на 1,95 грн, автогаза — на 5,8 грн. Тем не менее, насколько реально вырастут цены на АЗС? Но как это подорожание отразится осенью на розничных ценах на продукты в магазинах, тарифах за проезд в маршрутках и т.п.?

— Цены на горючее растут уже в течение определенного периода. В прошлом году они выросли на 10%, то есть на 6 гривен. В этом году цены тоже выросли в результате введения новых акцизов на горючее. Они после еще одного повышения акциза возрастут еще больше. Кроме того, рост будет происходить, если будут введены планы Министерства финансов, например, по увеличению налога с оборота, дополнительные акцизные платежи с заправочных станций и т.п. Поэтому предусмотреть настоящие масштабы роста стоимости горючего очень сложно. По крайней мере, инфляцию они раскачают где-то на 1-3%.

Отмечу, что сейчас в этих условиях, согласно последнему опросу группы "Рейтинг", где-то 32% респондентов ответили социологам, что людям хватает денег только на еду, а 9% опрошенных сообщили, что даже на еде экономят. Выходит, что 40% — это наиболее уязвимые слои населения, а рост всех цен в результате очень больно скажется на населении.

Так, производители хлебобулочных продуктов уже сказали, что они планируют поднимать цены где-то на 15%, начиная уже с этой осени.

— Учитывая, что цены на социальные сорта хлеба в Украине регулируются, как на молоко и некоторые другие соцпродукты, возникает вопрос: что, в конце концов, будет со стоимостью других продуктов (товаров) в розничных сетях? В частности, импортных, которые не регулируются ценовыми ограничениями? Ведь, например, доставить импортную продукцию условно из Львова в Киев на автотранспорте после подорожания горючего будет дороже…

— Понимаете, это будет своеобразный мультипликатор. Растут цены на хлеб, соответственно, растут цены на другие продукты. Расходы на горючее сейчас и так закладываются в себестоимость всех продуктов. Дополнительно ситуацию усугубляет то, что все магазины во время блекаутов работают на дизельных генераторах. Что будет осенью и зимой с этими отключениями электроэнергии — никто сейчас не знает.

Поэтому после подорожания топлива автоматически будут подниматься цены на абсолютно все продукты. Сейчас уже, по результатам июня-2024, промышленная инфляция у нас была на уровне 15% и ожидается на таком же уровне без повышения цен на топливо по итогам года. Причем, какое повышение налогов планируется и какие именно вычеты введут, пока этого тоже никто еще не знает. Уже планируется двузначная инфляция. А со всеми новшествами может быть и гиперинфляция. По крайней мере некоторые аналитики об этом говорят.

— Имеется в виду в этом году или уже в следующем?

— В этом году.

— Уточните, пожалуйста, летом правительство предложило несколько налоговых изменений. Какие налоги могут еще увеличиться и как именно? Какими могут быть последствия повышения налогов, кроме декларируемого правительством роста доходов бюджета и есть ли какие-то альтернативы большим налогам?

— 18 июля Кабинет министров представил и подал правительственный проект о повышении налогов. Он вызвал значительный резонанс в обществе. К примеру, вокруг введения так называемого налога с оборота, который они называют военный сбор. Ставка этого налога предлагается на уровне 1% всех операций, всех доходов. В принципе, он будет собираться со всех налогоплательщиков, и он будет действовать параллельно с налогом на добавленную стоимость (НДС) и с налогом на прибыль. Это нонсенс! Такого отчисления в мировой практике нет.

Также предлагается повышение военного сбора с 1,5% до 5% доходов граждан. Это приведет к давлению на легальную заработную плату и будет загонять всех легальных работников в "тень".

Кроме того, резонанс вызвали такие экзотические ставки военного сбора, как ставка в 30% на продажу ювелирных изделий, 15% — на продажу автомобилей, 5% — на продажу банковских металлов, 5% — на недвижимость и так далее.

Вводится и так называемый "российский налог" — акциз на сладкую воду. Но не на сахар, а именно на всю сладкую воду. Такая практика существует только в Российской Федерации. Вот почему у общества и возникло такое возмущение. Практически все бизнес-ассоциации выступили с резким и отрицательным осуждением подобных шагов.

Все эксперты аналитически разложили, что никакого наполнения госбюджета не последует после введения новых налоговых отчислений, потому что все просто уйдут в "тень". Это очередное повышение налогов увеличивает нагрузку на "белый" бизнес. В то время теневой, "черный" бизнес никто трогать не намерен.

Кстати, здесь с показательной и принципиальной позицией выступили американцы, в частности, посол США в Украине Бриджит Бринк, специальный представитель США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, президент торговой палаты США в Украине Энди Хандер и так далее. Они сказали, что никакого повышения налогов в Украине не нужно. Украина может закрыть все свои бюджетные "дыры" путем борьбы с "тенью".

Сейчас в "тени" находится более 30% украинского ВВП, то есть очень много. Даже во время войны, и всего за последние 5 лет, "тень" увеличилась. Например, в этом контексте американцы приводят такие цифры, что только из подакцизных товаров (сигареты, алкоголь, горючее) бюджет теряет более одного миллиарда долларов США ежегодно.

Украинский экспорт зерна на 40% – "черный". Просто компании-однодневки вывозят зерно, валютная выручка не возвращается в Украину, налоги с этого не платятся и так далее. Согласно аналитике Американской торговой палаты, 71% украинского рынка iPhone является "черным". Они ввозятся в страну по контрабандным схемам. А таможня не то что, не чинит никаких препятствий, а возможно, "в теме" и в доле с этих схем. И таких примеров очень много.

Есть много соответствующей аналитики, которая показывает, что особенно во время войны объем "черного" рынка вырос. Потому что "белый" бизнес просто ушел из Украины. Официальные дистрибьюторы, представители известных брендов закрываются, мигрируют в другие страны. А "черный" бизнес, который у нас и так был, остался и растет. В то же время власть с этим не только ничего не делает, а стимулирует это позорное явление. Поэтому наши американские партнеры говорят, закройте эти дыры и вам не нужно повышать налоги.

— Есть ли сейчас какие-то альтернативы бо́льшим налогам?

— Сейчас Министерство финансов и г-н Даниил Гетманцев (глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) активно встречаются с бизнесом. Но фактически происходит два параллельных монолога. Они говорят, что так планировали госбюджет-2024, что не запланировали бюджетное наполнение на сентябрь. В частности, в части расходов на зарплаты военным и так далее.

Их нужно выплачивать и, дескать, другого выхода нет, как повышать налоги. На что бизнес говорит в ответ, если вы так повысите налоги, никто их платить не будет. Также предприниматели откровенно говорят, что нужно прекратить воровать и все будет хорошо в Украине. Иными словами, предлагаются разные подходы.

Я бы предложил вводить налогообложение не на всю роскошь. Потому что Министерство финансов говорит, что автомобили и недвижимость, любые в Украине, это роскошь. Вводил бы лучше дифференцированное налогообложение. Например, на автомобили стоимостью более 50 тысяч долларов, на недвижимость устанавливал бы ставки в зависимости от метража и т.д. Поднимал бы налог на доходы физических лиц в соответствии с прогрессивной ставкой.

К слову, это сделали все нормальные страны. Они вводили дифференциальную ставку, когда впервые грянул ковид. То есть, переложили с малого бизнеса и людей с малыми доходами экономическое бремя на тех, кто получает больше доходов (и на физических лиц, и на компании, то есть для бизнеса).

Звучат предложения о повышении минимальной заработной платы, с которой идут все начисления. Например, тем же ФОПам (физлицам-предпринимателям). Есть такие предложения. В то же время, мнение бизнеса не учитывается относительно уменьшения налогового давления на малый и средний бизнес.

В смысле повышения налогов как бремени для бизнеса есть два варианта развития событий. Реальный или фантастический. Фантастический — такой, если власть просто перекроет все контрабандные схемы на таможне, проведет прозрачные конкурсы на руководителей и управленцев таможни и налоговой, сделает конкурс в Бюро экономической безопасности (чтобы перекрыть все эти черные схемы), сделает политически независимыми эти учреждения.

В противном случае страдать от постоянного повышения налогов будет "белый" бизнес, и все бремя бюджетных расходов будет на нем. В то же время теневому бизнесу никто преград чинить не станет.