Укр

Нардеп призывает "эксперта" прекратить придумывать проплаченные энергетические прогнозы

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Алексей Кучеренко Новость обновлена 02 октября 2024, 13:43
Алексей Кучеренко. Фото facebook.com/Kucherenko

Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал "эксперта" по энергетическим вопросам Александра Харченко прекратить давать необоснованные прогнозы, касающиеся сферы атомной энергетики.

"Астанавите "эксперта"!" — написал он на своей странице в Фейсбук, комментируя его очередной прогноз защиты подстанций, связанных с атомной генерацией, и угрозы блэкаута.

Кроме того, он намекнул, что такие голословные "прогнозы" стоимостные, то есть проплаченные.

"Кстати — пролезть в "Форбс" с таким "прогнозом" стоит очень недешево!" – написал он.

Ранее нардеп Кучеренко уже неоднократно высказывался по поводу энергетических прогнозов многих экспертов относительно вероятных отключений электроэнергии, которые по большей части являются манипулятивными, часто с целью "хайпа" на чувствительной для украинцев теме энергетики во время войны.

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