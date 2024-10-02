Нардеп призывает "эксперта" прекратить придумывать проплаченные энергетические прогнозы

Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал "эксперта" по энергетическим вопросам Александра Харченко прекратить давать необоснованные прогнозы, касающиеся сферы атомной энергетики.

"Астанавите "эксперта"!" — написал он на своей странице в Фейсбук, комментируя его очередной прогноз защиты подстанций, связанных с атомной генерацией, и угрозы блэкаута.

Кроме того, он намекнул, что такие голословные "прогнозы" стоимостные, то есть проплаченные.

"Кстати — пролезть в "Форбс" с таким "прогнозом" стоит очень недешево!" – написал он.

Ранее нардеп Кучеренко уже неоднократно высказывался по поводу энергетических прогнозов многих экспертов относительно вероятных отключений электроэнергии, которые по большей части являются манипулятивными, часто с целью "хайпа" на чувствительной для украинцев теме энергетики во время войны.