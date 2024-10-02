Нардеп закликає "експерта" припинити вигадувати проплачені енергетичні прогнози

Народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради, Олексій Кучеренко закликав "експерта" з енергетичних питань Олександра Харченка припинити надавати необґрунтовані прогнози, що стосуються сфери атомної енергетики.

"Астанавітє "експерта"!" — написав він на своїй сторінці в Фейсбук, коментуючи його черговий прогноз щодо захисту підстанцій, повʼязаних з атомною генерацією, і загрози блекауту.

Крім того, він натякнув, що такі голослівні "прогнози" є вартісними, тобто проплаченими.

"До речі — пролізти в "Форбс" з таким "прогнозом" коштує дуже недешево!" — написав він.

Раніше нардеп Кучеренко вже неодноразово висловлювався з приводу енергетичних прогнозів багатьох експертів щодо ймовірних відключень електроенергії, які більшою мірою є маніпулятивними, часто з метою "хайпа" на чутливій для українців темі енергетики під час війни.