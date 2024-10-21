Ассоциация "УАВтормет" подтвердила поставки металлолома в Молдову

Ассоциация "УАВтормет" подтвердила поставки украинскими ломозаготовительными предприятиями сырья в Молдову, где расположен Молдавский металлургический завод, принадлежащий российским владельцам.

"Проведенное нами исследование открытых статистических данных Государственной таможенной службы Украины действительно засвидетельствовало поставки отдельных видов металлургического сырья", — говорится в обращении "УАВтормета" к объединению "Укрметаллургпром".

Ассоциация также просит "Укрметаллургпром" предоставить ей данные о потенциальных потребителях сырья, поскольку единственным металлургическим предприятием является расположенный в Приднестровье Молдавский металлургический завод (г. Рыбница).

Украинская ассоциация "УАВтормет" — некоммерческое объединение ломозаготовительных и металлургических предприятий Украины, созданное для первоочередного обеспечения металлоломом металлургических предприятий.

В начале октября украинские СМИ сообщили, что украинские экспортеры металлолома с августа этого года возобновили поставки сырья в Приднестровье. "Эта первая поставка в объеме 276 тонн лома выполнена в рамках контракта, заключенного 8 мая 2024 года между украинским юридическим лицом ООО "Д-Камет" и Молдавским металлургическим заводом", — отмечалось в сообщении.