Асоціація "УАВтормет" підтвердила постачання металобрухту до Молдови

Асоціація "УАВтормет" підтвердила постачання українськими брухтозаготовельними підприємствами сировини до Молдови, де розташований Молдовський металургійний завод, що належить російським власникам.

"Проведене нами дослідження відкритих статистичних даних Державної митної служби України дійсно засвідчило постачання окремих видів металургійної сировини", — йдеться у зверненні "УАВтормет" до об’єднання "Укрметалургпром".

Асоціація також просить "Укрметалургпром" надати їй дані щодо потенційних споживачів сировини, оскільки єдиним металургійним підприємством є розташований в Придністров’ї Молдовський металургійний завод (м. Рибниця).

Українська асоціація "УАВтормет" — некомерційне об’єднання брухтозаготівельних та металургійних підприємств України, що було створена для першочергового забезпечення брухтом українських металургійних підприємств.

На початку жовтня українські ЗМІ повідомили, що українські експортери металобрухту із серпня цього року відновили постачання сировини до Придністров’я. "Ця перша поставка в обсязі 276 тонн брухту виконана в рамках контракту, укладеного 8 травня 2024 року між українською юридичною особою ТОВ "Д-Камет" та Молдавським металургійним заводом", — зазначалося у повідомленні.