Наблюдательный совет "Укрнафты" отверг концепцию развития Корецкого: ему ищут замену – эксперт

Наблюдательный совет "Укрнафты", вновь сформированный состав которого впервые за все время собрался на очном заседании, отклонил концепцию развития компании, которую представил руководитель "Укрнафты" Сергей Корецкий. Как сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер, совет не просто отклонил план Корецкого, он получил так называемую "черную метку" от представителя государства.

"Из проверенных источников стало доподлинно известно, что результатом этих заседаний стало полное крушение команды Корецкого, а сам он и его финдиректор Ткачук получили так называемую "черную метку" даже от представителя государства Розы Топановой, которая, по народной молве, является доверенным лицом самого руководителя ОП", — пишет Шнайдер.

Эксперт объясняет, что фиаско Корецкого заключалось в том, что его стратегия развития, включавшая увеличение количества АЗС вместо усиления добычи нефти и газа, предполагала превращение "Укрнафты" в некую гигантскую "бензоколонку" с ориентацией на импорт топлива, а не его добычу. Что вызвало возмущение у представителей совета, которые указали на риски зависимости от импорта горючего и запретили Корецкому тратить на это государственные средства.

Также, по словам Шнайдера, была подвергнута критике идея приобретения мощных когенерационных установок в связи с отсутствием технического анализа этих проектов и программа увеличения добычи, которая за 2 года управления Корецким "состоялась только в его рекламных постах", поскольку "оказалось, что пробуренные скважины, в которые вложены сотни миллионов, оказались почти с нулевым дебетом и даже после осуществления ГРП не дали желаемых результатов".

Кроме того, финансовые показатели компании и неэффективное использование государственных средств, выделенных на преференции "Укрнафты", также вызвали обеспокоенность совета.

Как отмечает Шнайдер, после отказа Наблюдательного совета в утверждении концепции развития Корецкий пытался получить поддержку в Офисе президента, однако, по имеющейся информации, не нашел там ожидаемой поддержки. В свою очередь Наблюдательный совет "Укрнафты" вместе с руководством "Нафтогаза" начал поиск кандидатов на должность нового директора компании.