Наглядова рада "Укрнафти" відкинула концепцію розвитку Корецького: йому шукають заміну – експерт

Наглядова рада "Укрнафти", новосформований склад якої вперше за весь час зібрався на очному засіданні, відхилила концепцію розвитку компанії, яку представив керівник "Укрнафти" Сергій Корецький. Як повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер, рада не просто відхилила план Корецького, він отримав так звану "чорну мітку" від представника держави.

"З перевірених джерел стало достеменно відомо, що результатом цих засідань став повний крах команди Корецького, а сам він і його фіндиректор Ткачук отримали так звану "чорну мітку" навіть від представника держави Рози Топанової, яка, за народною молвою, є довіреною особою самого керівника ОП", — пише Шнайдер.

Експерт пояснює, що фіаско Корецького полягало у тому, що його стратегія розвитку, яка включала збільшення кількості АЗС замість посилення видобутку нафти та газу, передбачала перетворення "Укрнафти" у таку собі гігантську "бензоколонку" з орієнтацією на імпорт пального, а не його видобуток. Що викликало обурення у представників ради, які вказали на ризики залежності від імпорту пального та заборонили Корецькому витрачати на це державні кошти.

Також, за словами Шнайдера, була розкритикована ідея придбання потужних когенераційних установок у зв’язку з відсутністю технічного аналізу цих проєктів і програма збільшення видобутку, яка за 2 роки управління Корецьким "відбулася лише в його рекламних постах", оскільки "виявилося, що пробурені свердловини, в які вкладено сотні мільйонів, виявилися майже з нульовим дебетом і навіть після здійснення ГРП не дали бажаних результатів".

Крім того, фінансові показники компанії та неефективне використання державних коштів, виділених на преференції "Укрнафти", також викликали занепокоєння ради.

Як зазначає Шнайдер, після відмови Наглядової ради у затвердженні концепції розвитку Корецький намагався отримати підтримку в Офісі президента, однак, за наявною інформацією, не знайшов там очікуваної підтримки. Своєю чергою Наглядова рада "Укрнафти" разом із керівництвом "Нафтогазу" розпочала пошук кандидатів на посаду нового директора компанії.