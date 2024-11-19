Бюджет на 2025 год: каким будет прожиточный минимум в Украине

Базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025, но прожиточный минимум останется на прежнем уровне в следующем году.

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 339 млрд грн. Расходы составляют 3 трлн 941 млрд грн, с дефицитом 1 трлн 640,6 млрд грн, который в большинстве своем будет покрываться международной помощью.

Базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, установленный законом. На основе него определяются государственные соцгарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна;

лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие зарплаты получают учителя и планируется ли их повышение в Госбюджете 2025.